黨產會搜婦聯會 找到未登錄資料

2018-03-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會一百七十箱資料及帳冊檔案，去年五月被辜家派人載至台泥倉庫存放「不翼而飛」後，為追回婦聯會二○○六年以前「失落檔案」，黨產會昨首度大陣仗派出近二十人直搗婦聯會，停留近十二個小時，不間斷尋找備份底稿及檔案，突破性發現婦聯會尚有部分未公開檔案及資料，最後帶回五箱資料。

黨產會20人地毯式搜索

婦聯會動員7律師因應

據了解，黨產會出發前夕先告知婦聯會須連絡律師到場，上午九點半抵達婦聯會後，針對每一個房間逐一清查，從地下室至頂樓、各處組皆不放過，地毯式調查是否仍有歷史檔案資料放在總部。

「有新的突破性發現！」黨產會發言人施錦芳證實，發現一些二○○六年以前的資料有備份，另也查到一批與不當黨產相關、未登錄在清單上的新資料，由於資料繁雜，相關內容仍待進一步清查。

黨產會大陣仗展開調查行動，據悉為知情人士提供線報，告知黨產會在婦聯會內尚有一些「漏網之魚」資料，加上前主委辜嚴倬雲么女辜懷如曾在約談時供稱，怎知道二○○六年前的資料都不在婦聯會，讓黨產會研判，應還有一些「東西」在婦聯會內。

黨產會人員昨逐一清查辦公室、倉庫，連廁所也不放過，過程中全程照相、掃描及錄影。據透露，婦聯會地下室有存放資料，前主委辜嚴辦公室內有保險箱，各處組也有負責保管的資料。

面對黨產會鉅細靡遺的搜查，婦聯會昨也派出七位律師因應。

因黨產會預定本週告發辜家母女滅證，本次行動調查重點，除確認被辜家搬走的一百七十箱資料，是否還放在婦聯會外；另方面也要確認，婦聯會所提出辜家搬走資料清單，其中登載的資料是否還有備份底稿？以及婦聯會是否還有外界不知的檔案資料。

知情人士透露，此行動為黨產會在約談婦聯會三十位會務人員及辜懷如本人後，收網前進行的最後一次全面調查，美齡樓內任何可能藏放檔案及帳冊的空間，都被黨產會鎖定，選定三月五日出擊，為了就是不拖過三八婦女節。