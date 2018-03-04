民進黨三縣市長初選民調明起跑 選將全力衝刺

2018-03-04

〔記者蘇芳禾、吳俊鋒、邱灝唐、楊金城／綜合報導〕民進黨明天開始進行高雄市、台南市、嘉義縣的縣市長初選民調，三縣市的參選人昨在最後一個「黃金週末」，無不卯足全力衝刺。參選人紛紛以車隊掃街或徒步拜票等方式爭取支持，力求在最短時間內接觸最多民眾。

車隊掃街、徒步拜票…

競爭激烈的台南市共有六人角逐，包括立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前副市長顏純左與前黨副秘書長李俊毅。

近日打出高雄市長陳菊「獻聲」支持的黃偉哲，昨也由雲林縣長李進勇站台力挺，兩人共同發表「綠能農業政策雙連結」計畫，強調農業要走向國際，得打團體戰，台南、雲林將相互交流行銷經驗，一起成長；而台西工業區轉型為發展太陽能的綠能專區，也可與沙崙綠能科學城、台南科學園區串連，共同提升兩地產業發展。

陳亭妃則邀請台中市長林佳龍、立委高志鵬與多位中市及新北市議員站台。林佳龍已是第三度到台南挺陳，之前包括基隆市長林右昌、前行政院長游錫堃等人都曾幫陳亭妃助選。陳亭妃則向支持者訴苦，強調自己從政二十年，沒有任何一位辦公室主任、助理及秘書捲入弊案，但初選以來卻一路被抹黑，希望支持者力挺。

王定宇一整天都進行車隊掃街，他意有所指的說，他不搞「派系對決」，因為花大錢的政治是離市民最遠的政治，他更相信鄉親的「選擇」。

葉宜津也以車隊進行拜票；葉宜津表示，自己絕不噴口水，也未與同志相互攻訐，她提出生育津貼等福利政策，全力爭取民眾支持。李俊毅同樣以車隊爭取支持。

顏純左則採徒步掃街及汽、機車隊遊行等方式拜票。他認為，腳踏實地最重要，已走遍了台南三十七個行政區，向鄉親展現自己的毅力與決心。

嘉義縣部分，候選人翁章梁、張明達陣營昨又爆發爭執。翁陣營指控有穿著對手背心的不明人士，沿路剪斷破壞翁章梁布條，團隊已報警處理。張明達受訪表示不知情，「剪那種東西沒意義」，他都在掃街，對自己有信心。

高雄市部分，立委陳其邁表示，自己保持平常心，但會拚到最後一分鐘；立委管碧玲舉辦造勢活動，邀請各界領袖和里長站出來支持；立委趙天麟除了掃街外，連吃飯時間也不浪費，與支持者進行「客廳會」爭取支持。

14日公告提名名單

民進黨中央將於五日到七日「擇一日」對三縣市進行初選民調。黨務主管指出，五日到七日每天上午先抽籤決定要對哪一縣市民調，當晚對抽中的縣市進行電話民調。在電話民調完成後，立即封存民調資料，隔日由黨中央和民調縣市的全部參選人共同見證民調結果，黨中央同時會對外公布，並於三月十四日經民進黨中執會正式公告提名名單。