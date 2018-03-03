抗空污！萬輛公車換電動車

2018-03-03

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動改善中南部等空污問題，行政院長賴清德昨向立法院的口頭施政方針報告表示，政府自今年起將提供優惠貸款，鼓勵業者將八萬輛一、二期老舊柴油大貨車汰換為符合最新環保排放標準的車輛，同時要將現有一萬輛公車逐步全面更換為電動車。

二○一九年空污紅害日減半

行政院已將「空氣污染防制法」的修法列為立院新會期優先法案。賴揆說，為加強燃料及有害污染物的管制、擴大污染源納管範圍及加強交通工具等之排放管制，去年十二月，行政院已將「空氣污染防制法修正草案」送請立院審議，希望儘速完成修法，以建構更完整的空氣品質管理機制，維護國人健康。

賴揆指出，為降低空氣污染對國民健康的危害，行政院已核定「空氣污染防制行動方案」，明確訂定二○一九年空污紅害日減半、二○三○年公務車輛及公車全面電動化、二○三五年全面禁售燃油機車及二○四○年全面禁售燃油汽車等目標。

加速老舊車輛汰換

他表示，為達到上述目標，政府針對細懸浮微粒等污染源的管控，提出更具體的行動方案，包括要求國營事業達到最嚴標準的超低排放、強化港區空污防制、加速老舊車輛汰換、加強餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理等措施。

賴揆指出，濁水溪揚塵是長年來的老問題，未來除將從水利、造林、防災應變三個面向，由中央部會、地方政府、民意代表、在地居民等共同組成整治平台討論外，也已依區段特性，設定目標，分段採取各種不同的工法或作法，以逐步解決濁水溪揚塵問題。