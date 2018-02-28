習近平欲廢國家主席任期制 中國知識份子抗議

2018-02-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國擬修憲取消國家主席任期上限，引發知識份子、社會知名人士罕見公開反對。政治評論家李大同發表公開信，呼籲全國人民代表大會否決此修憲提議；社會學家李銀河批評，國家主席恢復終身制是「開歷史倒車」、「回到毛（澤東）時代」。美國前外交官則認為，中共宣布這項消息前不尋常地召開一系列非常規會議，顯示此案在黨內遭遇阻力，釋放消息可能是在試探輿論風向。

美前外交官研判

中共試探輿論風向

「美國之音」（VOA）中文網引述美國前外交官、現任華府智庫「卡內基國際和平基金會」副總裁包道格（Douglas Paal）說法，修憲消息在北京舉行一系列非常規會議之後，未循獲得中共和國家領導人批准後再提交全國人大的正常程序，「它可能遇到抵制」。

前駐中大使芮效儉（J. Stapleton Roy）也認為，中共通常在全國人大與政協會議「兩會」召開前，召開二次中央委員會全體會議，第三次全體會議依照傳統則在當年秋天舉行，今年卻在人大召開前接連舉行十九屆二中、三中全會，「這種安排說明，取消國家主席任期限制的提議在黨內有阻力」，「中共領導人之間對於如何處理某些問題存在嚴重分歧」。官方嚴禁網路上的相關討論，也表明當局擔心民眾反對。

芮效儉認為，中共選擇在此時提出這項修憲案，可能是為了試探民眾的反應；全國人大常委會在今後五年內皆可修憲，也許有人建議「宜早不宜遲，因為要確立習近平掌權將延續更長時期的明確性」。

李大同：人大應否決

李銀河：回到毛時代

前「冰點」週刊主編李大同二十六日發表致北京市全國人大代表公開信，疾呼否決這項修憲建議。他指出，國家主席任期上限是防止個人獨裁、個人凌駕於黨和國家之上的最高、最有效法律制約，取消任期限制「將被全世界文明國家恥笑，是開歷史倒車，將埋下中國再次陷於動亂的種子，遺害無窮」。他二十七日接受美聯社訪問，表示「若國家最高領導人沒有任期限制，我們將回到帝制」。

中國女企業家王瑛也以公開信抗議這項「倒行逆施」的修憲建議。社會學家李銀河二十六日在部落格回應讀者提問，表示「恢復終身制是不可行的，是開歷史倒車，讓中國回到毛（澤東）時代的作法」。但這段對話沒多久就遭網管刪除。