回首228》慘遭誣陷 楊阿壽無辜被通緝

2018-02-25

記者林欣漢／專訪

二二八事件今年滿七十一週年，國民黨軍隊廿一師當年從基隆港西二碼頭登陸，用機關槍胡亂掃射，稱為「基隆大屠殺」。二二八受難者、前基隆市參議會副議長楊阿壽的孫子、牙醫師周振才說，阿公楊阿壽是國民黨的創黨元老，黨員登記第八號，排名在蔣介石的前面，未料仍遭誣陷，「原罪只因他是台灣人！」他希望蔡政府加速推動轉型正義，讓人民知道歷史真相。

不讓阿公變通緝犯 孫幫他回復名譽

蔡英文總統將於廿八日頒發回復名譽證書給楊阿壽的家屬。在一九四七年、二二八事件當年出生的周振才難過地說，「如果我沒有幫阿公楊阿壽回復名譽，他在台灣歷史上永遠是通緝犯！」

楊阿壽的長子周金波當初改姓周，源於台灣早期農業社會的招贅習俗，部分子孫從母姓，周金波的孩子也有一半是姓周、一半姓楊。

周振才說，根據家族長輩的口述及史料記載，一九四七年三月八日，廿一師從基隆港上岸後，沿途用機關槍掃射，殺人不分青紅皂白，基隆港染成血海，三月八日至十六日，基隆有二千多人慘遭屠殺，但實際死傷者應不止於此。

「這是當年身為台灣人的悲哀！」周振才哀嘆說，楊阿壽在日本求學時加入興中會，國民黨員登記第八號，排名比蔣介石更前面，從日本返台後擔任基隆市參議員，卻仍遭誣陷，竟然被列入「台灣省二二八事變現在逍遙法外份子名冊」的黑名單，罪名是「鼓動搶米參加事變」。

周振才說，國民政府來台後，通貨膨脹嚴重，三月八日事發時，楊阿壽與基隆市參議會副議長楊元丁為解決糧荒，去台灣南部買米，返家途中，獲得友人秘密通報，躲起來不敢回家，直接返家的楊元丁則慘遭槍殺。

周振才指出，楊阿壽後來利用消防車逃離基隆，躲到台北警備司令部北東隊參謀長李清波的家，李清波是基隆人，他的宿舍沒人敢搜查，躲了一年多等風頭過後，被迫寫下「自新書」才倖免於難。

國民黨軍隊找不到楊阿壽，卻在三月十日到他家抓走他的兩個兒子周金波、楊國仁，周金波被押到憲兵隊刑求逼供，懷胎八月的妻子周李寶玉（肚裡懷的正是周振才）籌錢救夫，楊國仁則不幸當晚就被打死。

強忍喪子之痛 絕口不提二二八

二二八事件後，楊阿壽繼續擔任國民政府的市議員並接任副議長，持續在孝一路經營長壽齒科醫院，後來傳承給兒子周金波、孫子周振才，一九八七年以九十二歲高齡過世，周金波則在一九九六年過世。

周振才說，阿公強忍兒子被打死的痛苦，委曲求全加入國民黨並任副議長，因若不配合演出，家族親友可能續遭迫害，阿公與父親五十年來默默行醫、絕口不提二二八的經歷，周振才被蒙在鼓裡，直到二十多年前留學歸國，才從歷史發現自己是受難者家屬。「轉型正義對我們來說太慢了。」周振才說，阿公當時被迫寫的「自新書」，內容寫什麼，迄今仍是謎團，數萬件史料都在國民黨手裡，家屬要去哪裡找真相？