打贏鄭文燦？ 吳敦義：桃園很艱困

2018-02-25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市長選舉提名初選前天登記截止，共有立委陳學聖、前立委楊麗環、市議員魯明哲等三人登記角逐，原本黨內視為最強棒的立委吳志揚確定不參選，國民黨主席吳敦義昨被問到陳學聖等三人可能打贏現任桃園市長鄭文燦嗎？坦承桃園市確實是國民黨「很艱困的地區」，其他國民黨領先的選區，民進黨一樣也遇到困難，「再怎麼困難，總要挑選好的人選競選。」

「鄭文燦運氣不錯」

吳敦義不願意評估年底縣市長選戰能否拿下桃園市，並強調現在距離選舉還很長，以往選舉民調落後十幾趴，也可以後來追上，他並表示，鄭文燦過去當過桃園縣議員，兩次競選縣長都受挫，「最近因為運氣不錯」，由於桃園改制直轄市，依照財劃法突然每年增加五百億預算，「錢多了」。

吳敦義並說，前任桃園縣長吳志揚留下縣庫的運用能量，桃園改制後原各鄉鎮市長自治權、代表會全部取消，讓鄭文燦比較有機會在各區與民眾來往交流，「的確累積一定支持度」。

另就原本澎湖縣黨部提報中央提名前縣長賴峰偉參選縣長，迄今中央仍未通過提名，是否出現變卦？吳敦義否認，並特別澄清有人指稱賴峰偉是前主席李登輝的人，但他不贊成這種說法，並以自己也是在李登輝主席任內做事，擔任台北市黨部主委及高雄市長。