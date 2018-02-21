國民黨發言人》洪孟楷 即興功力一流

2018-02-21

記者施曉光／專題報導

在國民黨發言人體系中，能言舌辯的洪孟楷，堪稱是藍營新世代「鐵舌」，只要麥克風上手，即能口若懸河。國民黨淪為在野後，洪孟楷才進入文傳會擔任義務副主委，雖然剛冒出頭不久，但功能性強，除一般發言人要做的時事回應，像是主持藍營造勢活動、網路直播，或上政論節目辯護，全都難不倒他。而能說出一口「好話」，完全是遺傳昔日藍營造勢活動金牌主持人的母親、前立委郭素春的基因。

遺傳母親郭素春基因

洪孟楷表示，自己從小就多次參加演講比賽得到冠軍，大學時代參加辯論社，拿過校內英文演講比賽冠軍；更重要的是，從小就看媽媽在造勢場上拿著麥克風，滔滔不絕，主持廣播節目在耳濡目染下，自然練就敏感度，而且從大學時期就在地方電台打工，每週主持兩小時的現場節目，造就他今日主持活動時可以輕易掌握現場情緒。

被問到子承母業是否會有壓力？他說，「當然希望能做到跟她一樣好，更重要的是讓參與活動的民眾都能感受到國民黨重生的活力！」

洪孟楷即興敘事的功力堪稱一絕。去年十月國民黨舉辦「抗戰勝利暨台灣光復七十二週年紀念活動」，現場播放沙畫影片，在事前沒有練習套詞的狀況下，他配合影像進行，做即興的旁白補充，口條流暢不打結，讓許多人印象深刻。另外像國民黨黨慶、元旦升旗、紀念蔣經國逝世三十週年，不同的活動性質，也都能配合做出不同的調性與效果。

藍營新生代「鐵舌」

向來國民黨反應時事或面對朝野議題攻防時，給外界有如恐龍般慢半拍的印象，但洪孟楷總能配合媒體需求，快速反應，二十四小時不關機，「準確、即時、為黨發聲又能滿足媒體需求」，是他給自己的期許。