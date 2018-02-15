推公投拉選情 綠委：正面效益不大

2018-02-15

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院去年底三讀通過公投法修正案，大幅降低公投門檻，在野黨派紛紛推動公投，盤算公投綁大選產生的「選票效應」；不過，部分表態參選縣市長的民進黨立委認為，民眾對公投案的支持，是否能轉移到對政黨認同度的提升，還是未定數，若在野黨希望透過公投拉升選情，恐怕不會有太多正面效益。

黃偉哲：題目越多 焦點越模糊

目前在野黨派、民間團體陸續發動公投提案，迄今逾十案。對於公投綁大選的「選票效應」，爭取高雄市長提名的立委陳其邁受訪表示，公投是直接民意的表現，有些困難決定本來就能透過公投解決，各國趨勢也都是公投合併大選進行，只不過，若希望透過公投拉升選情，恐怕不會有太多正面效益。

爭取台南市長提名的立委黃偉哲也說，民眾對公投並非採單一立場，且公投題目越多，焦點越容易模糊，對政黨的正面效益也會遞減。因此，在野黨想從中擠出真正利益，恐怕還是未定之天。

民進黨提名參選台東縣長的立委劉櫂豪認為，公投案多半是全國性、政治性的議題，但地方選舉以人為主，研判公投案對選情「影響不大」。他說，公投案議題若太多、太雜，民眾只會看得「霧煞煞」，要藉機拉抬選情，恐怕「影響有限」。

爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡認為，公投對選情影響程度現在還沒辦法完全判斷，但若一次推動太多議題，會分散選民對公投的關心程度；吳秉叡說，焦點一旦分散，在野黨希望能藉此帶動選情的目標，應該不容易實現。

爭取宜蘭縣長提名的立委陳歐珀表示，公投綁大選節省的經費沒有像外界想得這麼多，他個人較支持分開辦理，且目前在野黨提出的公投案多半與政治性有關，很難預測對選情帶來的影響，有時可能會「適得其反」，若只是把公投當成政治操作議題，其實是喪失了公投原先還權於民的意義。