我想買F/A-18？ 空軍：參酌整體規劃

2018-02-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為鞏固我空軍戰力，除先後提升IDF、F-16戰機性能，去年更編列預算，和法國簽署為期五年的幻象2000戰機維修合約，不過，礙於幻象戰機維保成本高、零組件來源變數多，軍方持續爭取採購新一代戰機。據悉，我國最佳選項是F-35戰機，但如無法如期籌獲，亦可能向美方探詢採購F-15、F/A-18的可能性，做為過渡替代方案。

國防部：無所悉

對於我國考慮採購F/A-18等戰機，空軍昨未證實也未否認，只稱相關武器需求，除參酌國防戰略指導、作戰實需、敵情威脅，亦參酌最新科技發展整體規劃，建構符合防衛作戰所需武力。國防部發言人陳中吉則說，對此議題「無所悉、沒聽過相關訊息。」

據了解，針對高空作戰任務的幻象2000戰機後續維保作業，軍方已在去年編列預算，和法國簽署為期五年的維修合約，不過法國對此案報價較高，加上該機種後續零組件取得仍存在變數，因此軍方亦探詢向美國採購其他先進戰機的可能性。

據悉，國軍欲爭取的先進戰機「第一志願」，仍為具備匿蹤、短場起降能力的「第五代戰機」F-35，但軍方也尋求F-15C/D、F-15 2040C、F/A-18E/F戰機等「第四代戰機」採購機會，做為過渡替代方案，但關鍵在於「美方會不會點頭，而不是我們想不想買」。

知情官員透露，F/A-18配備推力超過一萬磅的「奇異F414-GE-400」渦輪發動機，也是我國現役IDF戰機等國造戰機望塵莫及的關鍵技術，但「如果是在廿年前（有採購機會），我會很高興」，F-15、F/A-18戰機等第四代戰機，能否符合我方需求，軍方仍待進一步研議。

官員強調，就未來空戰趨勢，戰機為飛彈發射「儎台」，在我國強調「重層嚇阻」戰略前提下，我國除持續爭取採購新一代戰機，仍需仰賴「國機國造」，培植我國戰機研發技術，才是長遠之計。

民進黨立委王定宇表示，面對中國軍力崛起，軍方除審慎考量是否採購「過渡機種」，我國應盡可能獲取加強發動機推力、匿蹤設計、新一代戰鬥系統等核心技術，奠定「戰機國造」根基，「相信相關單位已有準備」。