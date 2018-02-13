黨產會追金流 700億→385億 婦聯會財產神秘消失

2018-02-13

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨之附隨組織，並凍結名下資產後，現正追查該會歷年金流。據了解，婦聯會早年資產高達一千多億元，在蔣宋美齡二○○三年過世以前，名下資產仍有七百多億元，短短十四年間財產打對折，今僅剩三百八十五億元，將近有三百多億元財產神秘消失。

關於婦聯會資產及勞軍捐資金流向等問題，婦聯會主委雷倩解釋，勞軍捐透過一個「分撥計畫」分給不同單位，而婦聯會只是其中一個單位，並非唯一；至於詳細數字，會裡同仁都還在整理相關資料，只是就她所見，並未看過包括一千多億、七百多億等數字。

雷倩︰勞軍捐詳細數字 還在整理中

黨產會近日已二度從婦聯會搬走近十年財務資料，也大動作約談婦聯會副秘書長汲宇荷、秘書室主任王萍、總務組長朱愛娜三人，其中熟悉會務的汲女已二度被黨產會約談。知情人士說，汲宇荷是前主委辜嚴倬雲以外，最熟悉婦聯會財務、業務的核心人士。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會目前正持續約談相關人等釐清婦聯會金流，也在掌握相關檔案是否佚失，目前已約談前主委秘書、司機等人，部分金流確實有流向婦聯會旗下基金會、辜家所成立基金會。

知情人士透露，婦聯會握有早年勞軍捐資料，在王亞權當總幹事時代，每一筆勞軍捐皆有紀錄，婦聯會長期對外聲稱「年代久遠、無法提供」，其實只是不願提供，因沒用完的勞軍捐沒上繳回國庫，也不知被用哪去。

知情人士指出，婦聯會早年來自勞軍捐的資產不含孳息高達上千億元，在蔣宋美齡二○○三年過世前，婦聯會資產共剩下七百多億元。消息人士提及，民進黨政府在二○○三年曾提出兩大方案，其一為婦聯會將七百多億元「勞軍捐」財產收歸國有，來做為社會福利所用；第二案則是由婦聯會拿出大部分資金，購買國家公債、支持政府建設。

據透露，婦聯會當年對兩大方案皆不願接受，如今婦聯會資產只剩三百八十五億元，前後數百億元究竟捐給誰及財務資料的款項流向，皆為黨產會的調查重點。