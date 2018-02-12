鎖定包機議題 中國操作輿論亂台

2018-02-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕M503航路爭議延燒到兩岸春節加班機，根據國安情資顯示，中國國台辦透過議題設定、媒體佈局、文宣操作等手段，同步動員台商與台生，訴求「一票難求、票價飆漲、無法返鄉過年」等，藉由假議題、假消息，企圖打擊我政府，干擾台灣內部輿論，以模糊與轉移M503航路核心的飛安議題。

中國轉移飛安問題

雖然發生花蓮大地震，我政府忙於救災，但對岸仍持續操作春節加班機議題。網路近日流傳中國浦東、無錫、南京等九航點，九日至廿四日往返台灣已無空位；但民航業者澄清，現每日仍有空位，事實上，取消一七六加班機的東航與廈航，實際影響約一萬人，並非對外號稱的五、六萬人，而受影響者均採內部消化，並未轉到其他航空公司。

國安人士指出，加班機議題從一開始，台商與藍營群組出現中國國務院協助台商返鄉的訊息，到最近已無機位的消息，都可看到對岸在背後操作的痕跡；尤其部分媒體上週二頭版廣告，由中國台企聯會長王屏生領銜署名，背後就是國台辦授意。據了解，署名的四十四名台商會長中，僅四人在受影響的八個航點附近，其他人多是被迫簽名。

台商被迫簽名連署

對岸不僅在台灣透過媒體炒作，就連中國官媒新華網也集結相關報導，推出「台當局拒春節團圓機給台胞『添堵』」特輯」 ，新華社也發出「大陸各地各部門想方設法為台胞返鄉過年提供便利」連線報導；但民航業者批評，中國不核准華航提出的加班機申請，又放任中國的航空公司哄抬票價，只想「消費」此議題，並不想協助台商返鄉。

國安人士表示，中國此次大力動員台商與台生打輿論戰，王屏生人在中國時就發文砲轟政府，回到台灣後又在國民黨智庫座談持續批評；而台灣學生聯誼總會會長邱榮利宣稱有千名台生買不到機票，無法返鄉過年。

知情人士表示，在中國的台生上月底早就放寒假回台了，海基會曾聯絡邱問他千名台生聯絡方式，以便協助安排機位返家，邱卻拿不出來。這些台商與台生不敢要求中國重視飛安，只把砲口對準台灣政府，背後的動機並不單純。