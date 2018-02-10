盧秀燕勝出 林佳龍：期盼是場高品質競爭

2018-02-10

〔記者李忠憲／台中報導〕國民黨昨日公布黨內台中市長提名初選民調結果，立委盧秀燕以不到一％險勝江啟臣；台中市長林佳龍表示，不論誰出線，他都給予祝福，也期盼是一場高品質的競爭，能正面提出對城市發展的主張，讓台中市未來更好。他自己也會持續努力做好市政，提供人民更好的服務。

台中市長林佳龍昨日下午出席豐原青年議會後，媒體詢問林，未來以什麼方式迎戰盧秀燕？林回說，現任者最重要的就是把市政做好，讓人民有感，競爭者是誰並不重要，最重要的是要不斷自我超越，提供人民更好的服務。