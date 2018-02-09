促高層互訪 美參議院外委會通過台灣旅行法

2018-02-09

無異議通過眾議院版本

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕美國參議院外委會今天傍晚無異議通過了眾議院版本的台灣旅行法（HR535）。這項具有拘束力的法案，明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。

鼓勵在各層面進行訪問

了解國會運作的人士指出，這項法案要排入參院院會表決可能還要數週之久，最終兩院通過後也要川普總統簽字才能生效。不過，這對推動美台高層互訪與交流是一大進展。

參院外委會主席柯克在開場白中表示，台灣是美國的好朋友和夥伴，雙方有共同利益，台灣在許多方面協助美國，這項法案得到他與魯比歐、梅南德茲與民主黨資深議員卡登的支持。

提案人：維持對台承諾

前外委會主席，也是參院版台灣旅行法案原始提案人之一的梅南德茲則表示，美國維持對台承諾對美國的安全利益很重要，美台在民主與人權價值上是連結在一起的。

眾院院會在今年元月通過了台灣旅行法案，這項由眾議員夏波、薛爾曼和外交委員會主席羅伊斯議員（R-CA）共同提出的法案，共有八十位國會議員共同連署。法案提到，美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。」因此，「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

參議員魯比歐、布朗、殷霍夫、梅南德茲、賈德納及彼德斯在二○一七年的五月四日提出參議院版的「台灣旅行法」。今天參院外委會直接表決眾院元月通過的法案版本，一旦參院院會通過，兩院不必再就內容差異進行協商，可以直接送交白宮簽字。

美國在和中華民國斷交後自我設下限制，使台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長無法到華府訪問；而美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到限制。

美智庫促檢討對台政策

美國智庫「二○四九計畫室」執行主任石明凱今天在一場研討會上表示，美國未來政策應以承認兩岸政府的合法性為目標，因為在台灣的中華民國政府是一個主權國家是事實，美國應該由白宮召開跨部會的協調會議檢討未來十年的對台政策。

美國戴維森大學教授任雪麗則表示，台灣旅行法若在參院無法通過對台灣不好，但若真的通過有可能對台灣帶來危險，川普政府在對台政策上需要的是一致性和可預測性。她並批評國務院和貿易代表署在網站上撤掉中華民國國旗是毫無必要的作法。