「反妨害司法公投」？陳師孟回擊 馬自己都在幹那些事

2018-02-06

〔記者鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕監委陳師孟揚言要辦馬、扁案的「恐龍法官」，前總統馬英九、律師陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」反制；陳師孟昨回應，「馬在任時，自己都在幹那些事」，如果公投溯及既往，尤其針對總統加重其刑，「我一定投贊成票！」

陳師孟昨看了公投主文後，嘆氣說：「這很可笑，一個人可以對整個司法體系施以恐嚇、脅迫，真是厲害，他們把我當成賓拉登嗎？」

若溯及既往並加重總統刑責 一定贊成

陳師孟表示，對於馬領銜的公投提案，他覺得「非常好」。他強調，馬英九在任時，「自己都在幹那些事，等他下台才弄這個公投」，如公投提案溯及既往，並加重其刑，尤其是針對總統的部分，「我一定會投贊成票，也會鼓勵大家投贊成票！」

他也建議，在公投主文再加上「對監察委員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰。」至於公投提案的針對性，陳師孟說，不會影響未來查案。

陳師孟也指出，陳長文現在是監院「諮詢委員會」的諮詢委員，不過，近一年諮詢委員會沒有開過會，不知道他們在做些什麼，他會建請監察院長張博雅把陳長文除名。

立法院民進黨團總召柯建銘昨質疑，當年馬身陷特別費案時，時任國民黨政策會執行長的曾永權就曾率一群國民黨立委拜會檢察總長陳聰明，要求檢察官侯寬仁不要再提上訴；在九月政爭時，馬除了聽取檢察總長黃世銘的違法報告外，還進一步要求黃洩密。「馬英九自己都在妨害司法，有何資格說別人？」

柯建銘說，立法院審查今年度的中央政府總預算，所有地檢署都沒被動到一毛錢，只有國民黨立委賴士葆提案凍結北檢預算，他質疑「就是因為北檢偵辦馬英九，才要報復」。

民進黨立委蔡易餘批評，從扁案到馬王政爭，都可以看出馬的介入；馬現在下台，才在說不介入司法，還有公信力嗎？

民進黨立委王定宇說，馬是被告、陳長文是辯護律師，世界上哪個國家的被告與辯護律師提公投禁止人家調查，這是作賊心虛？ 還是理直氣壯？枉費他當了八年總統。