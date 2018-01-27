婦聯會鷹派 密謀大鬧會員大會

2018-01-27

委託書若未過半 將祭殺手鐧

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會將在一月卅一日召開會員大會，討論是否同意與內政部和黨產會簽署行政契約，但據了解，前主委辜嚴倬雲的「鷹派」勢力正與國民黨各方勢力串連，一邊收委託書，一邊密謀大鬧會員大會，要讓行政契約徹底破局簽不成。黨產會昨天強調，若婦聯會拒簽行政契約，黨產會一定會以最快速度召開臨時委員會，認定為國民黨的附隨組織。

知情人士透露，婦聯會大會目前呈現「山雨欲來」氣氛，辜嚴倬雲強烈反對簽約，已主導讓本週四大基金會的董事會開不成，婦聯會內與國民黨關係密切的「鷹派」，也打算若收到的委託書未過半數，將使出「殺手鐧」破壞大會召開。

串連國民黨 意圖殲滅協商派

據了解，婦聯社福基金會原定一月廿二日召開董事會，當天臨時取消後，另外三個基金會原要在本週四、週五開會的安排，也一併取消；黨產會研判，「協商派」面臨嚴峻情勢，董事會相繼流會，「代表辜嚴倬雲已經要戰到底！」

消息指出，婦聯會「協商派」律師已被邊緣化，辜嚴找來更多律師加入團隊開戰，包含曾任郝龍斌市府法制局長的葉慶元，各方勢力串連後，不只四大基金會拒簽，更要在會員大會一舉殲滅「協商派」的和解主張。

「近親投資」 狂買台泥股票

對於辜嚴反對簽約主因，黨產會調查發現，婦聯會長年將錢「左手捐右手」，利用捐贈名義撥款給基金會後，再大量「近親投資」辜家台泥股票，所以辜嚴才會堅持反對三分之一政府代表納入基金會董事會。

委員查帳發現，婦聯會持有的五億元台泥股票，只是「冰山一角」，真正大筆的「近親投資」在基金會、振興醫院，而婦聯會以「左手捐右手」表面捐錢給旗下組織，不僅可美化財報，「近親投資」也不會太明目張膽。

根據婦聯會歷年財報，婦聯會固定每年捐一至三億元給旗下基金會，二○一○年捐三．八億元，二○一三、一四年各捐二億元，二○一五、一六年則捐一億餘元。黨產會委員不客氣地說，「婦聯會根本一堆爛帳！」

黨產會發言人施錦芳強調，若下週婦聯會會員大會不同意簽署行政契約，黨產會將隨即召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，並禁止處分財產，另案追查基金會；內政部民政司則呼籲，婦聯會內部應加強溝通，坦然簽約接受民主轉型。