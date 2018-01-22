黨產會查民服社 高官黨職併公職

2018-01-22

黨產會下月2日召開聽證會

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會二月二日將召開民眾服務社聽證會，據調查發現，各地民眾服務處站要負責吸收民眾加入國民黨，曾擔任中華民國民眾服務總社主任的國民黨前主席連戰、吳伯雄等人，更有民眾服務社黨職併公職現象。

各地處站負責吸收民眾入黨

黨產會委員強調，各民眾服務社很明顯是國民黨在地方的工作站，負責吸收黨員及國民黨選務工作，替黨效力的年資，還能併入公職退休年資，以黨國一體方式，濫用國家資源照顧國民黨黨工，立法院去年四月已三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，相關溢領部分都應追討回來。

黨產會預訂在二月二日針對民眾服務社是否為國民黨附隨組織召開聽證會。

黨產會委員指出，連戰在一九七六年十一月至一九七八年十月，當過民眾服務總社的主任及副秘書長，該黨職年資全併入公職年資；前台中市長胡志強的民眾服務社黨職併公職年資長達十年，在一九七五年至一九八四年的英國留學期間，從事民眾服務總社的黨務聯絡員；前國民黨主席吳伯雄則於一九八二年六月至一九八四年六月，擔任民眾服務總社主任，併入黨職年資二年一個月。黨國不分的領走人民納稅錢。

前國民黨副主席林豐正在一九八○年六月至一九八一年八月，擔任台灣省民眾服務社台南民眾服務分社的代理主委年資，也出現相同情況。

據申報給內政部的理監事會議紀錄，林豐正更在二○○三年當選民眾服務總社第六屆理事長，他在致詞時表示，總社今後應結合社會力量，針對二○○四年總統大選輔選任務，規劃較創新與大型計畫案。

濫用國家資源照顧國民黨工

民眾服務總社工作報告則提及，新北市直轄市民眾服務社在二○一四年十一月十六日，已於市長朱立倫新北市競選總部，辦理全市及廿九區服務社後援會成立大會。

此外，據過去國民黨台灣省黨部第三組所製作的安定成長系列海報，不僅尋找失聯黨員同志要電洽各民眾服務社，更自我宣傳需要國民黨時，別忘了身邊的老朋友「民眾服務社」。

黨產會委員質疑，若民眾服務社與國民黨沒關係，為何失聯黨員要向民眾服務社聯絡，國民黨還替民眾服務社宣傳做廣告，國民黨主席選舉時，甚至將投開票所設在各民服社，連政黨海報都一起掛名，「這不是附隨組織，什麼才是附隨組織。」