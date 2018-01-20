無視我反制 中國業者照飛M503

2018-01-20

民航局︰飛安不能有任何一點妥協

〔記者陳宜加、劉力仁、施曉光／台北報導〕中國不理會我方抗議，硬飛M503北上與W銜接等四條航路，民航局祭出反制手段，暫不核准使用該航路的中國東方航空、廈門航空等兩家業者春節加班機申請，合計一百七十六班，但中方業者昨日仍照飛。民航局副局長何淑萍表示，仍將循各種管道與中方溝通。被問到若未來中方仍不回應如何處理？她則說，不回答假設性問題。

中國譴責台灣「採取報復手段」

中國民航局昨以「發言人應詢」名義在官網刊登聲明，對於我未核准中國東方航空、廈門航空春節加班「予以譴責」，並強調M503及銜接航路是經各方專家充分技術論證，並經國際民航組織批准的國際航路，「不存在所謂安全性問題」，呼籲台灣盡快核准兩岸春節加班機。

我民航局晚間則反駁中國「不顧誠信、罔顧飛安，奢談台商權益？」並對中國大陸民航主管機關顛倒是非的不當發言，表達強烈遺憾。民航局說，中方如真的顧及台商與其他旅客權益，應儘速與我方協商相關航路技術面問題，才是落實保護旅客權益的正確作法。

我批中罔顧飛安 奢談台商權益

何淑萍則指出，中方片面啟用四條航路，南向北不僅未談，且實際飛航路線較當年協議東偏六浬，更靠近台北飛航情報區，飛安風險劇增，中方應依據當年共識，與我方溝通確認。陸委會也呼籲陸方儘快與我進行技術性協商，以確保飛安。

每天有二十多架次 飛經M503

截至十八日，總計三六五架次使用M503等航路，每天二十多架次，何淑萍強調，過去沒有狀況不代表沒有風險，飛安不能有任何一點妥協，期待雙方就技術層面溝通；民航局長林國顯表示，離春節仍有一段時間，將觀察東航和廈航後續處置方式。

中國東方航空、廈門航空等兩家業者的兩岸春節加班機申請，合計一七六班，占中國籍業者申請總班數三分之一，恐影響五萬名旅客返鄉。何淑萍說，鼓勵其他中國業者再增班，也盼國籍業者配合增班。

外界關注中國可能「報復式」反擊，何淑萍對此仍說「不回答假設性問題」，政府為一體，任何決定與評估都有討論，其中相關核准作業由民航局處理。

中國民航局則聲明指出，台灣方面在M503航路上「對大陸採取所謂的『報復』」，最終受損害的將是兩岸航空公司與兩岸民眾，特別是台灣民眾的利益，「一切後果，應由台灣當局承擔」。

廈航則於官方微博上聲明，今年申請增加七十班兩岸春節加班機，主要從福州、廈門、杭州往返台灣，目前已超過一萬名旅客預訂機票，預計超過二萬名旅客將乘坐廈航兩岸航班，呼籲台灣有關部門順應民意，協助民眾返鄉。

東航也聲明，目前已有近二萬名旅客預訂航班，預計有近四萬人搭機往返兩岸，若加班計畫未能執行，將對兩岸旅客春運造成嚴重影響。