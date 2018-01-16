「當監委要查法官」陳師孟成藍委箭靶

2018-01-16

〔記者林良昇、曾韋禎、項程鎮、鍾麗華／台北報導〕立法院臨時會昨召開全院委員會，繼續對第五屆監委補提名人進行資格審查及詢問，接受詢問的五位被提名人陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲，均認同司法須轉型正義；其中陳師孟因色彩鮮明，數度成為立委詢問焦點。

今投票 國民黨不進場

在昨日詢問程序後，立院院會今將進行本次十一名補提名監委的同意權投票，民進黨團已發出甲級動員力挺。人數居於劣勢的國民黨團認為，本次補提名的監委大多主張廢監院，卻要又當監委，沒有正當性，國民黨立委將不會進場投票。由於民進黨立委席次過半，陳師孟等十一人可望順利過關。

對於補提名監委何時上任？監院表示，若是依往例辦理，補提名監委很可能在下月一日報到，但仍須尊重總統的決定。

陳師孟答詢強調，他若當監委，將「三分打老虎、七分打恐龍」，調查「辦藍不辦綠」的司法官，並透露他最想調查偵辦前總統馬英九洩密案一、二審的法官。

國民黨立委林為洲抨擊，陳師孟已點名未來會調查哪些個案，難道沒有「用綠腦看藍腦」的意識形態問題？國民黨立委王育敏則質疑，陳師孟在立院的口頭說明時直指司法改革國是會議反應不佳，等於打臉蔡總統。

陳師孟答詢時說，監委提案彈劾最終還是要由監委共同決定，他必須去說服其他監委。馬英九執政八年期間，司法對於政治性案件有換法官、併案、恐嚇證人等問題，就此進行調查，不能說是意識形態。

陳師孟表示，司法問題在個人，現任司法院長許宗力、法務部長邱太三要基於維護機關的榮譽感，處理這些發生在前任的個案。

陳也認為，扁案四個定讞的案件都有程序不正義，照正常法律見解，應是無罪；而包括扁案、郭瑤琪案在內的民進黨政務官案件，都有司法不公的情況，是受「黨國餘孽」操作，監察權這時就是司法權剋星。

蔡崇義認為，過去擔任基隆地方法院院長時曾走入基層，覺得很慚愧，確實判決有不符合人民感情的狀況，他同意司法需要轉型正義。楊芳婉指出，檢察官、法官都有自律原則，無法接受違反原則的行為。楊芳玲也說，不同法官所適用的法律見解不同，判決結果也常常不一樣。

司法院秘書長呂太郎表示，目前法官已有退場機制，司法院也會參考相關意見研議修法；至於陳師孟希望調查前總統馬英九洩密案一、二審法官，司法院尊重監委依據法律行使職權。