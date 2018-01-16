陳師孟︰聯合報第一桶金來自黨產

2018-01-16

〔記者林良昇、楊明怡／台北報導〕監委被提名人、總統府前秘書長陳師孟昨表示，蔣介石當年將國庫二千兩黃金撥給聯合報創辦人、前國民黨中常委王惕吾創辦聯合報，「第一桶金來自黨產」，黨產會應加以注意；國民黨駁陳胡亂指控；聯合報則聲明，陳的說法「誠屬無稽」。

立院臨時會昨召開全院委員會，對陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲五位監委被提名人進行資格審查及詢問。

時代力量立委林昶佐詢問，二戰後國家財產被侵占，混亂的時刻除了國民黨上下其手，有其他個人或組織把國家財產不明不白登記在個人之下，例如仁濟院等案例，五位監委被提名人是否會進行相關調查？

楊芳玲指出，上述情況發生在威權時期，監院可以進行調查，但後續懲處恐怕遠離時效；楊芳婉則說，國產變私產的情況值得調查，例如該財產本來就屬國家，國家機關如未積極追討，怠於行使，監院就可提出糾正。

陳師孟則提到，事實上很多國民黨黨產也登記到個人名下，若國民黨自己不追究，外人也沒辦法，但政府追究時應考慮進去。例如「黃金往事」這本書提到，蔣介石在下野那段時間，國庫署撥給蔣九萬兩黃金，蔣把其中二千兩和一些外匯撥給王惕吾創辦聯合報，「聯合報第一桶金來自黨產」，黨產會應加以注意。

拿二千兩黃金？ 聯合報斥無稽

對於陳師孟的說法，聯合報聲明回覆，陳師孟「僅憑一本書中推測，未見任何確切證據，本報深表遺憾」，王惕吾結合民族報、全民日報、經濟時報三報成立「聯合版」，日後發展為「聯合報」，草創之初篳路藍縷，曾四處奔走借貸以籌發員工薪水。「陳師孟指聯合報資金來自黨產，誠屬無稽。」

國民黨發言人鍾沛君回應，民進黨政府的黨產條例已被高等行政法院認為恐有違憲之虞；陳現在看一本書也能當指控的證據，讓人憂心未來監院辦案品質。