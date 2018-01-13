水利會改制案 下週二臨會表決

2018-01-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會下週又要上演朝野攻防大戰。立法院民進黨團總召柯建銘昨表明，黨團下週二就會請立法院長蘇嘉全就「農田水利會組織通則部分條文修正草案」召集朝野協商，若無共識，十六日當天就表決。

立法院臨時會已定於十六日上午行使監委人事同意權案。接下來將處理攸關水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」、「所得稅法修正草案」，以及今年度中央政府總預算案。

柯建銘表明，十六日中午就會請蘇嘉全召集朝野協商，若無共識，當天下午就會表決「農田水利會組織通則部分條文修正草案」。他說，草案只修正三個條文，爭議都討論得差不多了，多談也難有共識。

他說，水利會從清朝到現在，都沒轉型正義過；他們掌握屬於國家資源的水權，九十％的經費來自政府補助，卻與水利署扞格不入；水利會的財產、資源都應該屬於國家與人民，不應淪為私人所有。

總預算案18日起協商

至於總預算案，朝野黨團已達共識，各黨團應於昨日下班前送出提案，並於十八日起展開實質協商。國民黨團已提出近二千五百案、時代力量黨團近七百案、親民黨團近二百案、民進黨團為二十案。

柯建銘表示，會先檢視提案內容再協商，在月底臨時會結束前，三讀通過總預算案。他提醒在野黨團，拖延總預算案就是讓軍公教遲難加薪，應選擇正確的戰場，而非拿總預算案做為政治惡鬥的肉票。