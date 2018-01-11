若任監委陳師孟：將查「政治意涵案件」

2018-01-11

遭國民黨立委點名不適任 陳：有清理黨國思緒司法官責任

〔記者彭琬馨、鄭鴻達、蘇芳禾／台北報導〕立法院臨時會今將召開「行使監察委員同意權案」公聽會，國民黨團點名被提名人之一的陳師孟「過去政黨色彩濃厚，不適合擔任監委一職」。陳師孟昨受訪表示，過去經歷一定會影響他的立場，但他自認有清理黨國思緒司法官的責任，未來若有機會擔任監委一職，將針對「有政治意涵的案件」，著手調查。

立院今召開公聽會

國民黨團書記長林為洲說，陳師孟的政黨色彩、意識形態如此濃厚，未來若要獨立行使職權，會讓人質疑「只辦藍不辦綠」。

陳師孟回應說，自己被國民黨點名「實在太好了」，他對監察權行使的主張，過去在滿多場合都曾提過，至今並未改變；未來擔任監委後，將以「三分打老虎、七分打恐龍」的精神，著重處理政務官與高階公務員，尤其司法恐龍、具有政治意涵的案件會是他主要的關切。

除了陳師孟，國民黨也點名拉下另一位被提名人前台北市政府法務局長、名嘴姚立明之妻楊芳玲。楊芳玲受訪表示，自己「沒有鮮明立場」，在野黨若要質疑，應該提出具體問題討論，並強調未來若擔任監委，一切都會按照程序來做。她說，依過去經歷，教育文化、司法獄政與人權領域，都是未來著重的重點，她曾任職採購專屬委員會，未來也將關切採購相關案件。

蔡英文總統於去年三月補提名第五屆監委，人選包含王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義等十一人。其中劉文雄去年七月病逝，總統於去年十一月六日補提名楊芳玲為監委。

時代力量黨團召集人徐永明表示，時力針對監委被提名人所設計的十五個問卷多已回收，會以此為基礎，加上公聽會、審查時表現作為投票依據。

親民黨團總召李鴻鈞則表示，推薦審查學者名單的過程過於粗糙、不尊重在野黨，黨團要退出審查。

在野黨對監委人事案磨刀霍霍，民進黨團書記長何欣純表示尊重，不過執政黨團會依程序處理人事案。立院預計於一月十六日行使被提名人同意權投票。