新聞幕後》高層找時力「和談」 綠委：我們是豬頭嗎

2018-01-09

〔記者邱燕玲／台北報導〕蔡英文總統前天委由民進黨秘書長洪耀福與在凱道抗議的時代力量立委溝通，希望時力先撤離，再安排雙方見面談勞基法。但府方的行動卻引起民進黨立委反彈，認為綠委在第一線作戰，高層卻在後方與不同意見者「和談」，「難道我們是豬頭嗎？」

立法院昨召開臨時會，民進黨立委一早搶佔議場主席台後，閒聊到高層與時力之間的聯繫互動，府方希望安排雙方會面談勞基法，只是最後時力未接受執政黨的提議而破局。

某位不具名綠委受訪指出，大家在議場聊到這件事時其實非常不滿，第一，勞基法主要是立法院處理的法案，朝野各黨團按立院的議事處理，就算不同意也是按既有程序走，若高層覺得可以再談，也應由立院黨團出面處理，總統不應自己跳下來，對立院法案直接向他黨黨團釋出可談的空間與可能。

綠委說，第二，由民進黨秘書長出面與時力立委溝通也很奇怪，因為這不是黨務爭議，而是立法院內的議案，不太了解為何做這樣的安排。

綠委指出，勞基法是他們在第一線作戰，大家也努力這麼久了，沒想到前線在作戰，高層卻在後方與不同意見者和談，大家都自嘲說「我們是豬頭嗎？」未來若其他政黨要求總統府比照辦理怎麼辦？這樣政府、立院運作會出現困境。

綠委透露，對高層不滿的民進黨立委「不在少數」，大家都希望能提醒府方，這樣的運作可能會面臨到的問題。