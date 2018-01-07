星期專論》台海定時炸彈

2018-01-07

◎易思安

在正常情況下，台灣此刻正要全力發揚其國力。經過多年辛苦耕耘，台灣現在擁有世界數一數二的優秀人才、科技基礎以及治理體系，這個民主島國準備好在二十一世紀繁榮昌盛。但是，正式名稱為中華民國的台灣，生活在遭敵人入侵的威脅陰影下；若由中國共產黨主宰，台灣的民主將毀於一旦，高度完善的社會就此抹滅，這些都不是正常的情況。

北京軍事活動侵門踏戶

中國官員很喜歡羅列一些對台灣動武的假設條件，若其激烈言論可信，那麼中國正渴望兩岸一戰，將抓住任何藉口破壞和平。中國也以行動證明他們並非空口白話。過去二十年來，北京投入龐大國家財力、人力和時間，打造一支為武力犯台量身訂做的軍隊。

如果你以為中國並未嚴肅看待攻台行動，就是沒注意到一些警訊，以及美國和中華民國兩國國防部定期發表的報告。中國有動武意圖的跡象之一，是解放軍提高轟炸機、偵察機繞飛台灣的頻率，中國和台灣飛行員的空中遭遇愈加緊張；中國軍艦也愈來愈常繞行台灣，蒐集情資、探察弱點。北京侵門踏戶的軍事活動，還包括發動大規模網路攻擊、蒐集電子訊號和人員資料，以及經濟戰和心理戰。綜合觀之，這些近期活動代表對區域安全的威脅。

印太和平穩定正在消逝

台灣總統蔡英文始終溫和穩健、進退有度。台北方面從未「激怒」北京採取這些行動，反而是中國的獨裁領導人習近平選擇以不顧國際行為責任的態度行事。

中國強硬言論、擴軍和擴張主義的動作對未來局勢有何影響，令人憂心，必須好好思考。印度—太平洋地區的和平穩定正在消逝，習近平帶領他的國家走上與美國、台灣以及其他印度—太平洋民主國家對撞的道路。

那麼該如何避免一戰？如何處理中國啟動的這枚定時炸彈？

台灣政府官員常說，倘若中國來犯，將予以迎頭痛擊。這種說法毫無嚇阻價值。在中國持續升高恐嚇之際，台灣必須讓外界知道，任何入侵者將面對自由人民的怒火，不僅是遍體鱗傷，而是徹底毀滅。

我們無從得知現代國對國戰爭的真實狀況。所幸，台灣和中國從未透過戰爭測試他們擁有的先進武器。即便是有豐富非正規作戰經驗的美國，對於發動高強度戰爭也十分陌生。保持這樣的態勢很重要，台灣海峽若爆發一場大戰，勢必曠日廢時且傷亡慘重，付出的人命代價太大，後果悲慘。

要讓這種一觸即發的情勢維持穩定，有賴於清晰謀略和大膽行動並濟。蔡英文總統以意志堅定、強韌，在壓力下亦能沉著冷靜著稱；美國總統川普是強勢、急躁易怒的民族主義者，行事衝動、難以捉摸。就嚇阻而言，這兩位領導人都有寶貴的人格特質。

華府應售台F-35等新式戰機

台北與華府若能合力，中國高層就會慌了手腳、不知所措，這正是他們應該努力的目標。中國領導階層習於理性算計，會等待牽一髮動全身的權力關係對其有利時才發動打擊。北京積極插足南海，正因習近平心知肚明，不論當時的美國總統歐巴馬或台灣總統馬英九都不想起衝突，給予北京可乘之機。

關鍵就在於蔡英文和川普展現他們跨越中國「紅線」的意願；任由習近平制定遊戲規則，無異造就一場戰略災難。先從大幅強化台美國防和安全合作著手，華府應該提供台北F-16、F-35系列等新式戰鬥機；再者兩國必須在水面下作戰、飛彈防禦、網路和電子戰、先進飛彈以及無人機系統等領域合作；最後應該邀請其他民主國家加入，日本、印度和澳洲是最有實力和意願的國家。

中國軍隊尚未做好在一場全面衝突中與台灣一戰的準備，短期內爆發戰爭的可能性很低。我們目前所見的中國種種動作是心理戰，但恫嚇行動假以時日會逐漸惡化，爆發一場真實戰爭的危險正在升高。

為了務必讓習近平明白，引爆這枚定時炸彈對他而言並非上策，台灣和美國必須挺身捍衛他們的安全利益和價值，而且必須並肩站在一起。

沒有時間可以浪費了，倒數計時已經開始。

（作者易思安（Ian Easton）為美國智庫「2049計畫室」研究員、「中共攻台大解密」作者；國際新聞中心編譯管淑平譯）