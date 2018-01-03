臨會優先處理 勞基法下週拚三讀

2018-01-03

國民黨團︰反對到底 民進黨團︰見招拆招

〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕立法院民進黨團今將向立法院提請召開臨時會，民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，攸關一例一休的「勞基法部分條文修正草案」排定八日至十日處理，希望大家可以好好談；國民黨團則表明反對到底，並表示抗爭力道將取決於社會氛圍，場外因素將影響場內。

週五起開到月底 將審六大議案

民進黨團原本預定昨天送出提請召開臨時會的提案，但因作業不及改今天送達議事處。民進黨團規劃臨時會依序處理「勞基法修正草案」、監委補提名的人事同意權案、「農田水利會組織通則修正草案」、涉及稅改的「所得稅法修正草案」、一○七年度中央政府總預算案，以及「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」共六案。其中，「勞基法修正草案」被列為最優先處理的議案。

有關勞基法的修法，民進黨團定調以行政院版為主。在「七休一」部分，政院版明訂，可在事業主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意後，於每七日週期內調整例假；而休息日加班改為核實計算，取消現行的「做一算四」、「做五算八」。

民進黨團將請立法院長蘇嘉全儘快召集朝野黨團協商，預計五日上午召開談話會、下午舉行院會。民進黨團書記長何欣純表示，預計會「一路開到一月底」。

水利會改制修法 列臨會重頭戲

勞基法修正草案與涉及水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」是這次臨時會重頭戲，朝野衝突恐難避免。國民黨團書記長林為洲表示黨團堅決反對，不排除「文攻武鬥」。

對於所謂「文攻武鬥」的方式？國民黨團成員都以策略為由不透露，但有黨團成員表示，抗爭力道取決於社會氛圍，例如上會期臨時會處理前瞻預算，也是外界反對聲音很大，黨團才會採取激烈抗議。

柯建銘說，在野黨要監督當然可以，但還是「希望大家好好談」，盼以理性對話溝通政策；何欣純說，在野黨一定會杯葛，黨團將隨機應變、見招拆招。

對於納入「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」，柯建銘表示，此案有時效性壓力，不得不排，雖然臨時會時間很趕，但因本案條文不多、也非爭議性法案，目前預定在總預算案後處理。