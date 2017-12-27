新護照竟有美機場圖 外交部致歉重印

2017-12-27

遭網友揶揄「台灣成美國第51州」 立委：應該要有人負責

〔記者呂伊萱、姚介修／綜合報導〕外交部新推出第二代晶片護照（e-Passport），內頁手繪圖卻將美國杜勒斯國際機場誤植為桃園機場；外交部昨原指該圖「百分之一百是台灣」，直到晚間才召開記者會認錯並表達歉意，指中央印製廠設計失誤，已發出二八五份，領務局已要求抽換印錯的廿萬份並重新印製，盼一個月後重新發行。

外交部領務局本週開放民眾申請換發第二代晶片護照，不但升級防偽技術，並全面更新護照內頁圖案；不料有網友在臉書社團「爆料公社」指出，第五頁底圖並非桃園機場，而是美國華盛頓杜勒斯國際機場，揶揄說「外交部正式宣告台灣成為美國第五十一州了」。

印錯20萬份 一個月後重發行

外交部公眾會副執行長歐江安昨第一時間回答媒體提問時說，每個機場的塔台都滿像，強調「照片是桃機，百分之一百是台灣風貌」；但經比對，該圖更像杜勒斯機場，朝野立委紛紛向外交部詢問。民進黨立委蔡適應要求外交部停發；民進黨立委羅致政批評，外交部應認錯、改版，並應有人為此事負責。

外交部昨晚緊急召開記者會，外交部發言人李憲章對誤植表達歉意，感謝國人的細心和熱心。領務局副局長蔡幼文說明，內頁圖案由中央印製廠設計，原則上參採觀光局圖庫照片，再擷取需要元素，手工繪製成意象圖。

蔡幼文出示中央印製廠初稿說，設計人員使用自己拍攝的桃機一航廈舊照片做為底圖，加入飛機與塔台等圖樣一齊手繪，但很不幸激發他靈感的圖片，是網路上誤植為桃機的杜勒斯機場照片。

由於新版護照已印製廿萬份，蔡幼文表示，已要求印製廠抽換頁面並重新設計、印製，希望一個月後重新發行，「等同第二代護照延後發行」；新護照印出前，不會再發行此版護照，將繼續發行有安全存量的第一代晶片護照，「不會領不到」。至於已發出的二八五份新版護照，「不影響護照效力」，將通知民眾免費更換，並向民眾致歉。

此次烏龍損失多少公帑？外交部表示待確認；領務局則說依照合約將由中央印製廠吸收成本，懲處部分將待事件告一段落再討論。

對此風波，桃園機場資深員工指出，桃園機場舊一期航廈是仿照杜勒斯機場設計，兩航廈外觀近似，但塔台的位置和外貌完全不一樣。