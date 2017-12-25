國家利益當籌碼 擋總預算缺正當性

2017-12-25

記者邱燕玲／特稿

立法院本會期開議沒多久，客委會主委李永得因一句「我對你很有意見！」槓上國民黨立委徐榛蔚，原本李永得堅持不道歉，強調「對的事絕不妥協」，但國民黨立委以此理由拒排審總預算案，行政院與黨團高層因此妥請李永得「以大局為重」，李為了整個執政團隊，因而在十一月中於內政委員會公開道歉。

為了讓總預算順利過關，請李永得道歉只是其中一環節。這個會期一方面要「拜託」在野黨排審總預算案，一方面又因審勞基法、促轉條例等與在野黨「作戰」，總預算要通過的難度可見一斑，靠民進黨團總召柯建銘四處拜託，才能有進度。

因為上會期以「一事不再議」否決了國民黨團對於前瞻預算的上萬件提案，本會期一開始，國民黨就揚言審查總預算時，不會讓執政黨太好過，加上八個委員會中，國民黨在六個委員會取得召委席次，因此對排審預算案採取「能拖就拖」策略進行杯葛。

以司法及法制委員會為例，國民黨召委王育敏在本會期先是排司改後續檢討報告；邀請司法院秘書長、法務部部長就「我國赦免法歷年執行情形與保外就醫制度之檢討」進行專題報告；或是針對「一事不再議」召開「立法院議事規則相關疑義之檢討」公聽會、召開「檢討非行少年處遇服務之困境與修法展望」公聽會等，對執政黨而言其實不具強烈急迫性；直至十一月十六日，王育敏才第一次排審預算案，此時其他多數委員會早已完成大部分的預算審查。

本會期是預算會期，照理說立委職責應是在法定審查期間將預算審完，無論對預算有何意見，都可以透過刪減、凍結的方式表達。但國民黨以攸關國家利益的總預算案為要脅，目的只是為了反對民進黨、只是為了「不讓民進黨好過」，渾然不覺多數人民其實並不支持這樣的作為。反對民進黨並無法讓國民黨加分，這一點國民黨至今仍不明白。