藍委擋總預算 也卡住軍公教加薪

2017-12-25

長照、毒品防制等都受影響 「再怎麼野蠻也不要這樣杯葛」

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕立院國民黨團杯葛明年度中央政府總預算案，目前有國民黨立委擔任召委的財政、教育等六個委員會，都有多項部會預算尚未審查完畢。立院民進黨團總召柯建銘昨批評，總預算案未能在年底前通過，包括軍公教加薪三％、長照、毒品防制、警察換制服、國防部武器採購、高教轉型等新興計畫都會受到影響，呼籲國民黨：「再怎麼野蠻也不要杯葛總預算！」

柯建銘表示：「忍耐是有限的！」若本週各委員會仍無法完成審查，民進黨團絕對會將預算案抽出來逕付二讀，不可能坐以待斃。

柯建銘：抽出逕付二讀 不能坐以待斃

行政院發言人徐國勇昨強調，總預算案被拖延，當然會有影響，希望能在一月臨時會順利通過，不然各項建設及新興計畫時程可能會被拖延，在公務人員薪水方面，還可以先支出發薪，這部分較沒影響。

徐國勇表示，如果拖到一月底，政府推動政策會卡比較緊，希望明年一月初臨時會一開就馬上過，尤其明年度總預算攸關軍公教人員加薪三％，希望在野黨不要杯葛，讓國家建設及軍公教調薪不被耽擱。

柯建銘則說，如果要抽出來逕付二讀，可能的時間點是本週五最後一次院會，不然就是在臨時會處理，看國民黨團在本週委員會的審查狀況後再決定。柯建銘指出，目前立院八個委員會，只有經濟、交通兩委員會所屬預算案審查完畢；其餘包括衛環、司法、財政、國防外交、教文、內政等六個委員會中，只有民進黨籍召委負責的預算案，以及內政委員會國民黨籍召委鄭天財排審部分剩下原民文化預算，其他國民黨籍召委負責的預算，都有多項尚未完成審查，其中財政委員會預算案延宕情形最嚴重。

柯建銘痛批，國民黨團故意集體杯葛，惡意拖延，就算國民黨召委排審預算案，也只進行詢答、不處理提案。他直言，立法院廿多年來，從沒出現總預算案到現在還沒送出委員會，「這是最慢的一次，絕對破立法院的紀錄！」

柯建銘指出，若總預算沒通過，就連政府要幫公務員加薪三％的政策「也不用搞了」，他呼籲國民黨團：「若反對公務員加薪就講出來，為何能夠如此惡意杯葛總預算？」

柯建銘表示，審查法案和預算案是立委的基本法律義務，但國民黨連立委的基本義務都不做，整天只是杯葛再杯葛，國民黨應交代清楚為何不審預算。他也說，國民黨杯葛總預算，就是要壓縮臨時會審查法案的空間，「如果本週仍審查不完，民進黨團不可能坐以待斃！」