高思博想選南市長 高育仁：不贊成

2017-12-16

〔記者邱灝唐／台南報導〕針對明年台南市長選舉，相較於民進黨六搶一的火熱局面，國民黨檯面上浮出三位人選，其中之一的前立委高思博儘管尚未鬆口參選，但已被外界視為強力競爭者。不過，高思博的父親、前台南縣長高育仁昨卻表示不贊成兒子參選。

高思博：不是一人一家的事

高育仁昨出席「台南縣歷任縣長議長史料特展」，被問及是否贊成兒子投入選舉，他表示，以個人意見來說不贊同，但還是要看高思博本身的意願。

對此，高思博表示，可以理解父親的想法，畢竟台南是國民黨的艱困選區，凶險又艱難，父親當然會擔心，但他還是會聽取周遭意見再決定是否參選。高思博也認為，明年選舉不是一人一家或一縣市的事情，而是整個國民黨在台灣的生死存亡之戰。

高思博解釋，台灣的社會結構發生變化，年輕人與老一輩的傾向及對議題的看法南轅北轍，如果國民黨不能從傳統的價值發展出新論述，那麼未來堪憂；他進一步指出，國民黨人溫和保守不激進，對於勞基法、同婚等議題也缺乏論述，給選民一種模糊的印象，因此必須從人選和戰法做革新，讓中生代應戰，並使用新的選舉策略，例如網路行銷要趕上民進黨。

除了高思博之外，泛藍陣營人選還包括國民黨籍的台南大學前校長黃秀霜，以及無黨籍、前市警局長陳子敬都已表態參選，且動作頻頻，但黨內尚未有確切的提名時間。

市黨部主委謝龍介表示，目前已將人選向中央委員會提報，之後再透過中常會決定要從黨內挑人或採聯盟形式，絕對會推出最好的人選，一起為國民黨奮鬥。