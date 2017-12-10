國民黨喊窮 吳敦義對外借款1.4億

2017-12-10

擬徵特別黨費、黨公職分擔金

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展昨在第二十屆一中全會報告黨的財務狀況。他說，目前黨庫只剩一千萬元可支用，不希望再讓黨主席吳敦義一天到晚調頭寸，因此希望全黨支持徵收特別黨費以及黨公職人員募款分擔制度，從立委、縣市長到鄉鎮市民代表，大家一起分擔募款責任，盼每年要有二億元入帳。

一中全會第二分組昨並提出於「黨公職人員募款責任額實施辦法」加訂停止黨權處分罰則的結論，未來凡是逾期未完成年度募款責任額的黨公職人員，由黨中央行管會逕送考紀會先予停止黨權，俟完成年度募款責任額後，才能恢復黨權；吳敦義則裁示建議適切可行，並於一個月內向中常會提報研處情形。

黨內人士透露，根據規劃，黨主席與副主席責任額可望分別規定一千萬與二百萬元，至於立委、直轄市、縣市長以下等黨公職人員，會比過去前主席洪秀柱時代所訂金額再下修，總目標一年要有二億元進帳，未來地方黨公職與中央黨公職的募款收入則分別交由地方及中央黨部運用。

邱大展指出，推估國民黨一○七年度的收入只有政黨補助款一億六千多萬元及黨費六千萬元，其中黨費收入多數都要撥給地方黨部，因此黨中央一年只有一億六千四百零五萬元的收入，但吳敦義至今年底對外借款已達一億四千萬元，明年度的政黨補助款撥下來後，還清債務後將所剩無幾，因此全黨必須分擔責任。

黨庫只剩一千萬可支用

根據邱大展的報告，國民黨目前擁有不動產總值二十億元，其中土地三萬三千多平方公尺，房屋五萬多平方公尺，合計總值十一億元，中投公司資產有三百四十八億元，扣除負債，淨值只有一百五十三億元，而且目前都被凍結。存款部分，真正能動用的錢，至昨止只有一千萬元左右。

有關負債部分，邱大展指出，至十二月底，國民黨借款一億四千萬元，另外還有潛在負債，就是已退休黨工的月退金及大量解僱黨工的資遣費及退休金，總計近十五億元，有關勞基法規定的六億元部分已經支付，但未來還要支付九億七千多萬元，國民黨主張這部分應屬不當黨產處理條例所明定的「法定義務」，應以處分中投公司資產支應，會向行政院黨產會爭取同意。