黃國昌指控幫慶富喬5.5億貸款 李瑞倉：一派胡言

2017-12-08

〔記者王孟倫、彭琬馨／台北報導〕立委黃國昌昨指控，前金管會主委李瑞倉今年一月三日出面幫慶富喬貸款，李瑞倉反擊「一派胡言、刻意斷章取義」。李強調，公文寫得很清楚，他要求金管會同仁「由一銀與該公司協商處理，免再洽一銀」，白紙黑字難道還不清楚嗎？黃硬說他喬貸款，根本是為了自己造勢。

金管會公文曾寫「免再洽一銀」

黃國昌昨點名李瑞倉任內親自召開會議，與慶富副董事長陳偉志見面，並要求金管會幫忙協調銀行團變更授信條件，結果銀行團退還慶富集團五．五億元備償金。

李瑞倉回應，當初是因為慶富主動向金管會表達相關金融法規卡住「國艦國造」，他自己身為金管會主委，當然要出面瞭解是甚麼法規造成障礙。

李瑞倉說，後來接見後，才知道慶富希望可以調整授信條件，並非法規問題，「我當場就告訴他們，金管會不可能也不可以介入，要他們自己去跟銀行談」。

「會議紀錄上面寫得很清楚，我是怎麼裁示。」李瑞倉說，這又不是兩個人的密會，當場還有銀行局官員，也有會議紀錄。根據當天會議紀錄第三頁，李瑞倉批示「閱」，並寫著「由一銀與該公司協商處理，免再洽一銀」。

李瑞倉強調，一般慣例，這類陳情案在溝通後，都會洽悉相關銀行，由銀行處理，「這次我還清楚裁示免洽一銀」，都已經這樣了，還要硬說我喬貸款，黃根本是為了自己造勢。

黃國昌昨天也指李瑞倉犯下前任主委曾銘宗同樣的錯誤，國民黨立委曾銘宗昨回擊黃國昌瞎扯造謠，身為法學博士胡亂指控，純為炒作新聞，真是悲哀。