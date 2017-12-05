國民黨拒繳8.6億 智庫建物被查封

2017-12-05

國民黨昨還在國政基金會罵促轉條例 綠委促立即搬走

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，被行政院黨產會認定為不當黨產，處分追討八．六億餘元。拒繳價金的國民黨昨日在智庫「國家政策研究基金會」召開國際記者會，痛罵促轉條例是「促進威權」；但據了解，行政執行署已在十一月查封國家政策研究基金會所在地之建物，未來資產收歸國有後，國民黨智庫須打包走人。

國民黨在威權統治時期，以「轉帳撥用」方式無償取得四百五十八筆特種房屋基地，黨產會在今年六月認定此為不當取得之財產，並對國民黨追徵八億六四八八萬三五五○元。

因國民黨拒絕繳納八．六億元，黨產會移送執行署強制執行，今年九月執行署展開第一波行動，對台北市八德路四段、南京東路五段、嘉興街等三處由國民黨實際管理使用的房產進行查封。

土地為國有 位於北市精華區

據了解，行政執行署清查國民黨名下財產發現，位於台北市中正區杭州南路一段十六號的「國家政策研究基金會」建築物大樓為國民黨所有，但土地是國有土地，該處剛好位於行政執行署台北分署轄內，遂在十一月進一步完成查封，下一階段可能進行收歸國有。

下階段可能收歸國有

知情人士透露，「國家政策基金會」獨棟辦公大樓的所有權人為國有財產署，國民黨以承租國有地方式使用，該大樓地上七層、地下二層，位於台北市精華區，周邊的「仁愛新城」，光中古屋三房就飆破四千萬元。

地籍資料也顯示，行政執行署查封的國家政策研究基金會大樓，國有土地基地七四四平方公尺，該地段每坪公告地價四十四萬六五七七元，建築物樓地板面積為三九九三平方公尺，建物使用執照起自一九八○年。

對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，國民黨不要做歷史罪人，不斷抗拒轉型正義，企圖掩飾不公不義的歷史事實，還故意派智庫混淆視聽，國民黨智庫也不應淪為幫兇打手。

賴瑞隆強調，國民黨以「無償撥用」方式將國產變成黨產，卻不願繳納八．六億元，既然國政基金會大樓已被執行署查封，應立即搬走留下美好身影，不然到時被國家掃地出門，只會更難看而已。