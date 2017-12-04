球場赫見「兩岸一家親」 兩岸學生棒球賽走味

2017-12-04

〔記者鍾麗華、羅志朋／綜合報導〕「第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽」總決賽上週五於中國深圳開幕，中國國台辦主任張志軍親自開球，台灣方面有台大、西苑高中等十六所大學、中小學參加，不料球場卻懸掛「兩岸一家親」巨大布條，有立委批「假交流、真統戰」，球員淪為統戰工具，協辦的中華棒協應出面說清楚。

立委批假交流、真統戰

面對質疑，棒協副秘書長龔富儫強調，八年前，台灣和中國就舉辦過三級棒球交流賽，今年首次擴大到四級棒球。這次兩岸交流賽依循「奧會模式」，故名「中華台北」，比賽屬兩岸技術交流，希望能互相提升實力，絕無政治色彩。

棒協：依奧會模式交流

根據中國媒體報導，海峽兩岸學生棒球聯賽是紀念兩岸交流三十週年的重要活動，經國台辦批准，由北京市大學生體育協會棒壘球分會和「中華台北棒球協會」共同成立的「海峽兩岸棒球交流合作委員會」主辦，另「中華台北棒協」也掛名協辦單位。該聯賽四月、八月分別先在北京與台中舉辦預選賽、複賽，吸引兩岸百餘所大中小學參加。張志軍還說，希望聯賽能年年辦。

時代力量立委徐永明強調，棒協的中文名稱就是「中華民國棒球協會」，簡稱「中華棒協」，所謂的「中華台北棒球協會」是另有組織嗎？棒協為配合中國統戰，讓台灣選手成為政治工具，棒協應負起最大的責任；體育署應清查棒協是否接受補助，以及事先有否向政府報備。

民進黨立委林俊憲也質疑，此是「假交流、真統戰」，中華棒協不該幫腔作勢，而中國所謂「兩岸一家親」，在台灣非政府組織工作者李明哲被重判五年後，誰還想跟他們「一家親」？

球賽雖舉辦至昨日，不過，台灣球隊今、明兩天被安排參訪騰訊公司、大疆無人機公司、人才公園、深圳灣體育中心等。海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇說，「希望以棒球為媒，吸引更多台灣青年到大陸走走看看，瞭解大陸的變化。」