慶富保證金 後天將再沒收近17億

2017-12-04

〔記者羅添斌、黃良傑／綜合報導〕在聯貸銀行團決定不再展延之下，海軍上週已沒收慶富公司承造獵雷艦案第三期的第一筆預付款還款保證金，並已繳交國庫。軍方官員昨天表示，慶富第三期第二筆預付款還款保證將在六日到期，數額為十六億九千餘萬元，海軍屆時將派人到第一銀行高雄分行沒收該筆保證金。

官員透露，為因應獵雷艦案採購及招標過程出現部分缺失，國防部已提出精進措施，未來在採取最有利標的鉅額採購案時，評審委員除了專家學者之外，還要加入「會計」專長人員；有鑑於獵雷艦案招標過程曾出現評選委員會正副召集人同時缺席的離譜狀況，軍方未來也將以指定召集人的方式，確保會議可以順利進行。

軍方官員指出，海軍要求慶富在十二月八日前依約改正一切履約缺失，若慶富無法改正，除了會依約沒收後續的預付款保證金之外，最快八日就依合約規範啟動解約程序。

至於解約後該如何處理後續問題，是要重新招標、撤案，或由其他船廠接手？海軍並未鬆口，官員強調，儘管海軍與政府高層傾向以撤案方式處理，並將以現有獵雷艦進行性能提升，但也不是沒有其他的選擇，政府必須分析各項利弊得失再做決定。

對於軍方將沒收第三期第二筆還款保證金十六億九千萬元，慶富董事長陳慶男昨強調，會尋找國外金援或家族企業奧援，以補資金缺口，繼續造艦。