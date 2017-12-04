中科院衍生公司 非鐽震模式翻版

2017-12-04

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院首開先例，與民間廠商合資設立公司，這家新設的公司業務單純，是在中科院國防科技研發成果的技術轉移下，設立一家衍生公司，專責進行精密工業零組件的研發與生產，相關官員昨強調，絕對不是「鐽震模式」的翻版。

前總統陳水扁執政末期，在二○○八年一月底秘密成立一家「台灣鐽震股份有限公司」，主要經營的業務是軍火採購及銷售，當年登記資本額為十億元，實收金額為八千萬元，由民進黨前秘書長吳乃仁擔任董事長，資金來源是中鋼及中華電信的子公司，以及國防部共同出資成立。

由於鐽震公司業務涉及軍火買賣，身分與定位極為敏感，又是未經立法院同意下設立，意圖規避國會監督，同年二月被媒體揭露是政府私設後引發軒然大波。

時任國防部長李天羽於該年二月二十三日發表聲明請辭，並於同日獲准，吳乃仁也在同日宣佈鐽震公司解散。

二○○九年，監察院通過糾正案，認為扁政府、國防部在鐽震案過程中的相關作為，破壞軍政、軍令和軍備專業分工的職能，規劃投資股權比例也和相關規範不合。

鐽震案的負面影響所及，一度令研發生產武器系統的中科院蒙上陰影，但中科院近年轉型為行政法人，以及國防部修正軍品外銷等辦法之後，台灣國防科技的研發、生產及銷售、技術轉移，都已有完善的法令程序和精神，與過去鐽震案的出發點，可說是截然不同。