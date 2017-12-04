助美反恐 我將首度捐1500萬

2017-12-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部於明年度預算中新編一筆「參與全球反恐人道援助計畫」預算，約台幣一千五百萬元。該預算項目是我國為因應美國全球反恐相關計畫而首度編列，將直接捐助五十萬美金給美國在台協會（ＡＩＴ），計畫用於反恐地區的掃雷作業。

展現台灣對國際貢獻

國策院執行長郭育仁認為，反恐、人道救援與救災等合作，在國際政治上敏感性沒那麼高，是台灣參與國際社會非常好的管道，也是正確的方向，未來更應長期著墨、深耕。

外交部明年度預算案上週已通過立法院外交委員會初審。外交部歷來在「國際合作及關懷」項下，編列我與友邦及友好國家的雙邊和多邊合作計畫預算，以及基於人道關懷，為因應國際重大災變而編列「國際關懷救助與重建」預算。

外交部明年度編列約一億三千萬元「國際關懷救助與重建」預算，較今年度增加八百多萬元，其中並包含一筆新增的對外捐助預算「參與全球反恐人道援助計畫」，編列約一千五百萬元。

我列抗ＩＳ聯盟成員

外交部官員表示，此筆預算來自美國組成全球抗伊斯蘭國（ＩＳ）聯盟，我方做為成員之一，新編預算以支應相關需求。今年三月，我駐美代表高碩泰曾受邀出席該聯盟部長級會議，不僅公開亮相，也與他國官方代表平起平坐，是台美關係中一項突破。

官員指出，該筆預算即是延續反恐聯盟行動合作內容，目前我與美方口頭商議，我方將直接把五十萬美金（約台幣一千五百萬元）捐助ＡＩＴ，該筆經費並將運用在反恐人道援助計畫中的掃雷作業。

對於這筆預算，郭育仁分析，雖然金額不大，但展現台灣做為國際社會一份子，有能力也有意願貢獻的態度。他說，從蔡政府對國際關係的論述與定調觀察，蔡政府比馬政府更顯積極。

郭育仁指出，台灣從國防部、調查局、警政署、移民署到海巡署等各政府單位，都有邊境管理、打擊資助恐怖份子金流與情資交換等合作作為。外交部這筆預算，僅是整體合作的環節之一，但仍具備一定的宣示意義。郭育仁也與海外智庫交流頻繁，他認為除了美國，包括東南亞國家、日本、澳洲與印度等國家，均關切台灣在反恐與救援等領域能擔負何種角色。

民進黨立委羅致政說，這筆預算延續反恐聯盟，支援反恐過程中的人道救助工作，顯示我方不只是形式加入而已，也有實質貢獻；在我方無法加入全球反恐重要組織國際刑警組織（INTERPOL）的情形下，以此方式爭取美方為我在INTERPOL中倡議，亦有幫助。