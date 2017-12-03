共諜適用外患罪 明司委會闖關

2017-12-03

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院正討論攸關共諜納外患罪的相關修法，立委王定宇版「刑法部分條文修正草案」，上週二甫經表決付委，即於明日的立法院司法及法制委員會進行審查。王定宇強調，只有讓共諜適用外患罪，才能全面反制共諜行為。

立委盼法務部理解社會期待

由於目前規範共諜行為的法律，包括適用於現役軍人的「陸海空軍刑法」，以及所有人都適用的「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」，罪責都不重。以致近年一再修法提高刑責，仍屢見共諜輕判之怪象。

例如國內史上最大共諜網首腦鎮小江，僅依違反「國家安全法」輕判有期徒刑四年；與其勾結的前馬防部退役少將許乃權更只輕判兩年十個月，刑滿後還能續領月退俸。但若依「刑法」外患罪章論處，則可重判死刑或無期徒刑。然而目前的憲政體制，未將中國定義為「外國」，致實務上並不以外患罪論處共諜行為。

王定宇為此提案修正「刑法」，將外患罪章中的「外國」擴大為「外國或敵人」，或將「敵國」改為「敵人」；並依「陸海空軍刑法」之定義，明定敵人是「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。

雖然草案早在去年十一月就提出，但國民黨團十度將其退回程序委員會；直到上週二，民進黨團強行予以表決一讀付委。

對於王定宇版草案，法務部認為，無論是不利於國家安全或利益之行為，還是洩密行為，均能依「陸海空軍刑法」、「國安法」、「國家機密保護法」、「情工法」論處；並以同一條文內同時出現「敵國」、「敵人」、「該國」等文字，可能會產生矛盾，不建議修法。

王定宇強調，法律是要解決問題的。就是因為特別法的刑責太低，才有賣國與賣凶宅一樣，只判一年二個月的荒謬情形；若背叛台灣的犯行不能適用外患罪，是要如何保障國家利益？會採用「陸海空軍刑法」的標準，就是不欲保護台灣還陷入統獨之爭，盼法務部能理解社會的期待，讓草案順利送出委員會。