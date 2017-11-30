行政契約協商若無結果 林峯正：婦聯會資產將被凍結

2017-11-30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部持續與婦聯會協商，盼三方簽訂行政契約。行政院黨產會主委林峯正昨受訪指出，為促成行政契約簽訂，黨產會同意婦聯會轉型後，若有隱匿資產，將從懲罰負責人改成懲罰該會本身，黨產會已做出明確讓步，盼婦聯會對此多加考慮。

林峯正呼籲婦聯會拿出高度，為轉型正義做貢獻；若協商沒結果，黨產會也會「做該做的事」，認定婦聯會為國民黨附隨組織，立刻凍結其資產，但他不希望走到這一步。

隱匿資產懲罰條款已讓步 籲婦聯會慎思

立法院內政委員會昨審查黨產會明年度預算，林峯正會前受訪表示，為促成簽訂行政契約，黨產會同意婦聯會轉型後，若有隱匿資產，將從懲罰負責人改成懲罰該會本身，黨產會已做出明確的讓步，盼婦聯會對此多加考慮。

婦聯會堅持，未來成立的「中華民國婦女聯合公益基金會」的董事會成員，政府代表應由文官出任；對此，林峯正說，黨產會並不認為一定要由政務官擔任政府代表，但不用做太多限制，應由主管機關秉持權責來安排，威權時期的組織要轉型、必須公開透明，並接受監督。

另外，委員會審查黨產會預算時，國、親立委以黨產會立場不夠中立，黨產會人事費用、薪資水準高於行情、業務執行成效不彰等理由，主張減列、凍結預算，由於朝野立委無法達成共識，最後訴諸表決，藍營立委隨後退席抗議，預算減列、凍結案因此全遭否決，黨產會明年度預算四六七八萬五千元全數照列通過。