帛琉邦交亮黃綠燈 李大維坦言傷腦筋

2017-11-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國日前對我邦交國梵蒂岡與帛琉祭出「禁遊令」，外界聯想是否是透過觀光經濟向我友邦施壓。外交部長李大維昨在立院答詢時坦言，最近花很多時間「注意」帛琉，「讓我傷腦筋」；立委追問邦交燈號，李大維回答說是「黃綠燈」。

立法院外交及國防委員會審查外交部明年度預算，李大維列席報告並備詢。國民黨立委江啟臣質詢，中國禁遊令是不是對我方友邦的施壓？李大維坦言，帛琉最大觀光客來源的確是中國，但帛琉考量的也不只有觀光客因素；他最近花很多時間注意帛琉邦交，「讓我傷腦筋」。江追問，以邦交燈號來說是紅、黃或綠燈？李回答「黃綠燈」。

知情人士說，帛琉「滿調皮的」，近期與我邦交的確有些波折，但與禁遊令無關，目前情況趨於穩定，「仍在來來回回談判中」。外傳帛琉人事可能異動，該人士對此則不置可否。

至於日前梵蒂岡與中國發展「藝術外交」，並稱是為「關係正常化奠立基礎」，可能影響台梵邦誼一事，李大維則表現得相當有信心。李大維答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時說，他對梵蒂岡的事情「有掌握、也有把握」，因為他不僅從大使館電報獲取資訊，自己也「盯得很緊」；且他與所有來自梵蒂岡的客人親自會談，自身也曾親赴梵蒂岡與高層會談。

另外，我友邦宏都拉斯總統大選結果尚未出爐，友台的現任總統葉南德茲與挑戰者票數接近，若葉南德茲連任失利，恐影響與我邦誼。李大維對此表示，外交部不會把國家利益押寶在單一邊，我國與執政方和反對陣營都「廣泛地交朋友」。