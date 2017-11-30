避免慶富案重演 研議三方合約機制

2017-11-30

〔記者吳佳蓉、盧冠誠、黃佩君／台北報導〕財政部昨召集九大公股行庫董事長及總經理開會，檢討慶富及慶陽聯貸案；據悉，行政院副院長施俊吉特地出席，明確宣示禁止任何人喬貸款或人事，若有人試圖關說，須立刻向上呈報。此外，未來將建立三方合約及照會機制，由銀行公會研議，預計十二月下旬出爐。

施俊吉宣示杜絕關說

據轉述，施俊吉做出三點指示：一、未來不接受任何人向公股行庫喬貸款。二、不接受任何自稱是總統府或行政院的人，向公股行庫喬貸款或人事。三、只要有人試圖接觸關說，不論關說者來自政治圈或其他領域，一律向上呈報。他甚至表示，若有關說狀況，歡迎立刻與他聯絡，即使當下無法接聽電話，也會儘速回電。

對於公股行庫在慶富聯貸案的缺失，與會者直言，一銀業績衝太快，缺乏風險意識，且多個有疑慮的環節確有疏於查核的問題，貸後管理也不足。

為避免慶富案重演，財政部次長蘇建榮會後表示，未來將建立三方合約及照會機制，避免銀行團在聯貸案中處於資訊不對等狀態，將由銀行公會召集公、民營銀行研議，再由金管會、工程會等召集跨部會會議，具體落實相關機制。

蘇建榮指出，與會者提出的建議及改進措施，將由台銀彙整，年底前提出報告。例如，貸後管理未來應有ＳＯＰ（標準作業程序），放款後應進一步確認實際受益人，承作貸款前應確認承攬廠商財務狀況及履約能力。

另外，慶富詐貸案爆發後，位於高雄市復興四路的總部大樓遭查封，但地主為經濟部加工出口區管理處。時代力量立委徐永明昨質疑，慶富兩個月來已拖欠百萬租金，地上物遭查封，而土地是經濟部的，如何處理？對此，經濟部長沈榮津回應，慶富未繳租金一一三萬元，催繳等事宜將由加工處繼續處理。