慶富交船延宕 海巡署解約求償12億

2017-11-27

〔記者曾健銘、徐聖倫、洪臣宏／綜合報導〕慶富船廠於一○二年承造海巡署海洋巡防總局二十八艘一百噸級巡防艇，但屢屢延宕交船，原訂於今年四月三十日要交船的第十四艘PP-10068巡防艇，經展延工期一一九．五天，理應在今年八月二十八日交船，但截至十一月二十六日十二時止，已逾期完工達九十天，洋巡總局表示已符合解約要件，昨依規定與慶富解約。

慶富發言人紀景朧對此表示，他也是看到媒體報導才知道，公司目前沒有評論。

洋巡總局表示，慶富出工率奇差，十月份平均僅十三％，十一月一日至十九日出工率為○％，本月份已五次行文警告慶富及負連帶保證之兆豐銀行，若不改善將與之解約。

洋巡總局採取作為包括：首先書面通知慶富船廠解除契約，並將其刊登不良廠商，次為不予發還各項保證金計四億餘元，並通知連帶保證銀行撥付履約保證金、預付款還款保證金及保固保證金等全數款項。而已交船之十三艘巡防艇後續保固，以及未交船之十五艘巡防艇將另行招標，所增加之費用，向慶富提起損害賠償告訴。

僅交付13艘 仍有15艘未交船

洋巡總局副總局長謝慶欽表示，當時慶富船廠低價搶標，但得標至二十六日止僅完工交付十三艘，仍有十五艘未交船，解約後將另行招標。但依市場行情，新建案預計得增加十二億餘元經費，依照契約規定將向慶富船廠求償。

此外，已交付的十三艘巡防艇皆是逾期交付，雖未達到九十天解約條件，但依照契約規定必須罰款船艦價值金的千分之一，即是逾期交付一天即罰十三萬元，慶富船廠至二十六日止已支付七千萬餘元的罰款。