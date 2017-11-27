世亞盟預算 曾永權找藍委幫忙

2017-11-27

〔記者林良昇／台北報導〕外交部長期補助「世界自由民主聯盟（世盟）」與「亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）」，預算本週三將審議。據了解，擔任世盟副總會長的國民黨副主席曾永權曾與國民黨立委餐敘，提及已與民進黨協商，若藍營不杯葛明年擬新成立的台灣亞洲交流基金會預算，世亞盟預算也可放行，但對此「交換」，有藍委不認同。

盼放行台灣亞洲交流基金會預算

立法院外交及國防委員會本週三將審查一○七年度外交部預算，其中外交部編列補助世盟一七七二萬三千元、補助亞盟三八三萬六千元，合計補助世盟、亞盟超過兩千萬元；此外，外交部也編列預算，補助預定明年成立的台灣亞洲交流基金會三八八○萬元。

世亞盟長期由藍營人士把持，現任總會長是國民黨籍前立院副院長饒穎奇，副總會長為曾永權；台灣亞洲交流基金會是總統蔡英文宣示成立，主要任務是推廣新南向政策。綠營長期對於世亞盟預算有意見，藍營則對台灣亞洲交流基金會預算磨刀霍霍，將成為委員會攻防重點。

據了解，曾永權對世亞盟預算出力不少，曾與饒穎奇於十一月中邀立院國民黨團幹部、外交及國防委員會立委午宴，希望藍委幫忙世亞盟預算，還對在場藍委表示，已與民進黨高層商討，若藍營不杯葛台灣亞洲交流基金會預算，綠營也會放行世亞盟預算。

與民進黨談條件交換 藍委不認同

據指出，黨團成員當場未給予曾永權答覆。有國民黨立委私下認為，世亞盟確實爭議不小，護航難度高，而台灣亞洲交流基金會補助預算接近四千萬元，一定會有不少問題，若為了護航世亞盟預算而放棄強力監督台灣亞洲交流基金會，這樣的「交換」恐怕不明智。

國民黨立委許毓仁受訪表示，沒聽說曾永權的午宴；民進黨外交國防委員會召委蔡適應則說，每個政黨對每個預算會有不同看法，不清楚所謂的「交換說」。

許毓仁指出，台灣亞洲交流基金會是配合政府新南向的新組織，但各部會都有新南向的預算編列，外交部也有人覺得，該筆預算「很莫名其妙」，有疊床架屋之嫌；世亞盟則存在已久，如果執政黨有意見，可以調整組織、人事，不適合廢除。

蔡適應表示，世亞盟是民間團體而非官方組織，應該回到一般補助預算，而非單獨編列，但台灣亞洲交流基金會是官方組織，預算當然是單獨編列。