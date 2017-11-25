共諜鎮小江假釋案 複審被駁回

2017-11-25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內史上最大共諜網首腦鎮小江，被依違反「國家安全法」判刑四年定讞，他已服刑三年二月，申請的假釋案十日經台北監獄初審通過，並呈報到矯正署進行複審。據了解，矯正署昨天已駁回鎮小江的假釋案，他要再提報假釋需等三個月以後了。

現年六十歲、中國前解放軍上尉鎮小江，二○○五年底取得香港居民身分後，多次以觀光或經商名義來台，積極參與各種政商場合「佈線」，成功與現年六十一歲的退役少將許乃權等人搭上線，利用許乃權等人在軍中的人脈，吸收多名退役軍官加入組成共諜網，刺探幻象兩千戰機、漢光演習等軍事情報。

鎮小江被依違反「國家安全法」發展組織罪，判處四年徒刑確定，許乃權則被判處兩年十月徒刑定讞；鎮小江在台北監獄服刑至今已三年二月，日前提出假釋申請，十日經北監初審通過並呈報矯正署複審。據了解，矯正署已完成複審，鎮小江的假釋案被駁回。

鎮小江服刑超過八成才被提報假釋，比起一般受刑人要來得「謹慎」，過去矯正署的複審慣例，多會尊重監所的審查結果，鎮小江的假釋案卻被駁回，可能與他的身分及所涉案情重大且敏感有關。

北監表示，目前尚未收到矯正署的通知，如果假釋案被駁回，受刑人需等三個月後才能再次提報假釋。