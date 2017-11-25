李明哲案 中國下週二宣判

2017-11-25

中國律師來電 邀請家屬到場聆聽

〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕遭中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」罪名，羈押逾半年的非政府組織工作者李明哲，中國岳陽中級人民法院將於二十八日公開宣判，李明哲妻子李凈瑜昨接獲自稱是李明哲委任的中國律師電話告知此事、並邀家屬到場聆聽。台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏說，李凈瑜「非常想去」，也「一定會去」。

李明哲救援大隊成員、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧受訪說，家屬希望自行前往，因此救援大隊不派人同行。目前無法評估李明哲可能被判多重的罪刑，但無論如何，只要不是無罪判決，「我們都拒絕承認」。

我國非政府組織工作者李明哲今年三月赴中國「被失蹤」後，至今超過二五○天，期間除九月十一日曾短暫現身中國湖南省岳陽市中級人民法院受審外，其餘時間均下落不明。

據悉，李凈瑜是在昨傍晚四、五點左右接獲自稱是李明哲委任的中國律師張偉忠電話，電話中僅告知李明哲宣判的時間、地點，並邀請家屬到場聆聽，李媽媽同時也有受邀。

據轉述，李凈瑜心情已經「準備好了」，無論此行將面對什麼情況，她都將與李明哲「一同承擔」。但不同於上回救援大隊派人陪同，此次李凈瑜希望救援大隊留在台灣「做可以做的事」。雖救援大隊非常擔心李凈瑜人身安全，但尊重家屬意願，因此救援大隊不派人隨行，由上回一同前往的前立委王麗萍陪同赴中。

陸委會指出，昨已緊急聯繫中國國台辦，並由海基會通知海協會，希望陸方給予家屬旁聽審判外，基於人道親情考量，應儘速協調有關部門，讓家屬探視李明哲，另政府也規劃海基會指派相關人員陪同前往。

陸委會認為，李明哲與中國大陸友人交流台灣民主發展經驗，關心中國大陸社會公益與未來發展的相關言論或網路傳遞，不會危害中國大陸的安全與安定。

陸委會希望判決符合人權

陸委會強調，台灣社會高度重視李明哲的人身安全與自由，國內外各界也廣為關注本案的發展，中國大陸對本案的處置，攸關其對外的人權形象，同時影響兩岸關係發展。對於即將進行的宣判，希望陸方能夠做出符合普世價值及人權潮流的合理處置，妥適回應李明哲家屬及台灣各界對本案的關心與期待。