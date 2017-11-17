慶富幫吐瓦魯造船 爆扣船私貸9億

2017-11-17

〔記者呂伊萱、黃建華／綜合報導〕獵雷艦案風波不斷，承造的慶富集團不僅有嚴重財務問題，昨又爆出與友邦吐瓦魯合資造船，卻未能依約交船，還疑似將此船抵押給境外銀行申貸三千萬美元。且據了解，因吐瓦魯為我國友邦，慶富更曾於今年六月兩度致函外交部，盼外交部協助其申請融資，但因此案為慶富與吐國的商業合約，外交部皆明確回絕慶富請求。

陳慶男：費用都是慶富出的

陳慶男庭訊時則向檢方喊冤說，該船是慶富協助政府外交，全數造船費用都是慶富出資，但五十一％股權給吐瓦魯，吐國從頭到尾都沒拿錢出來，也沒錢加油，船造好閒置，他才想說要將船拿去辦貸款，但根本還沒貸。

吐國官員十月來台催討船隻

吐瓦魯希望發展遠洋漁業，與慶富於二○○九年合作，建造吐瓦魯第一艘現代化圍網漁船Taumoana號，造價一五五○萬美元。雙方又於二○一二年合作建造第二艘Tautaloa號，該船原應在二○一五年交船，卻遲至今年三月廿四日才在台灣下水，至今也未交給吐瓦魯。為了催討船隻，吐瓦魯自然資源部長柏芮涵（Puakena Boreham）今年十月還以私人名義訪台，自行前往高雄與慶富會商。

外交部回應說，吐國未以與我國之合作款向慶富購船，此案屬吐國與慶富兩造商業往來，外交部從未介入，吐國政府迄未就此案向我外交部或外館請求協助；外交部已請外館密切注意此案發展。而截至截稿為止，吐瓦魯大使館對此暫無回應。

知情人士說，友邦期望發展遠洋漁業，我國民間企業提供協助，此案更是亞太地區金額最大的合資案，本是美事一樁，今年三月第二艘船下水時，外交部亦派員出席觀禮。

據了解，雖然Tautaloa已經下水，慶富卻仍在今年六月三日與六月十六日兩度致函外交部，希望外交部協助向國內銀行申請融資。外交部表明此案屬於友邦和公司的商業往來，也兩度明確拒絕協助此案。