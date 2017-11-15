川普會習近平：美不會終止對台軍售

2017-11-15

美媒引述白宮簡報 川習會未提簽署第四公報

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕美國記者葛茲引述白宮資深官員簡報內容指出，美國總統川普在北京告訴中國國家主席習近平，美國不會終止對台軍售，會繼續提供防禦性武器給台灣。

據了解，川習雙邊會談結束後，白宮國安會亞太資深主任博明曾透過電話簡報方式告知華府特定的專家學者們會談內容，但參與簡報者不得對外透露博明的名字。

美方在公開場合未提台灣問題。中國新華社則在報導中指出，習近平於川習會中表示：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾。」川普則說，「美國政府堅持奉行一個中國政策。」

葛茲在《自由燈塔》報導中表示，白宮資深官員在簡報中指出，中國八日僅間接提到反對美國對台軍售，美中在會談中未提及簽署「第四公報」或針對台灣議題進行「大交易」。這位資深官員表示，川普向習近平提到美國基於三公報和台灣關係法的一中政策，因此美國將繼續依循在法律下的義務，提供防禦性武器。

報導指出，白宮資深官員說，美國並未同意和中國建立執法合作機制，以遣返在美罪犯，川普並要求習近平加強取締從中國走私到美國的毒品；川普每次和中方會談，都提到毒品問題，強調美國每年有兩萬人因濫用藥物致死。