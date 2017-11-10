憲政空窗期 誰准聯貸慶富？藍綠都籲徹查

2017-11-10

〔記者鄭鴻達、蘇芳禾、葛祐豪、黃良傑／綜合報導〕藍、綠昨針對獵雷艦案隔空開火，呼籲檢調徹查。立法院國民黨團召開記者會質疑，聯貸案在二○一六年二月簽約時，國民黨已敗選，按慣例該案應胎死腹中，後續為何能順利簽約？民進黨團幹事長劉櫂豪則表示，這真的是讓人啼笑皆非，當時距離五二○政權交接還有一段時間，是憲政空窗期，也還是馬政府主政，誰急著把錢借出去？

國民黨團副書記長曾銘宗指出，高雄銀行曾貸款給慶富造船公司最多卅億元，其中是否有弊？相關銀行調查若發現有疏失，金管會應即通報、處理，何以至今未見處分或處置？

國民黨立委賴士葆表示，行政院長賴清德宣示「徹查無上限」，應該還要加上「不分藍綠，只求真相」，有心人士卻有意無意將責任牽到馬英九身上。立委費鴻泰說，時任行政院秘書長簡太郎「很沒用」，因二○一四年九月他開了協調會，結果沒一家公股銀行理會；費並說，他們有確切情資，有四家銀行是在總統大選完才同意放貸，這其中與誰有關，應調查清楚。

面對藍營指控，劉櫂豪反諷，感謝國民黨劃重點，因為看守政府通常都不會有重大的政策宣布，為什麼卻在政權交替前，急忙高額貸款給慶富？檢方應該要查明。「用常識判斷，是否因為怕政黨輪替後有變卦，所以國民黨趕在政黨輪替前，核准聯貸案？」

劉櫂豪指出，當時還是馬政府當家，行政院調查報告已經說明，國防部和一銀有行政疏失，民進黨希望無論最後涉案層級有多高，都應該要辦到底，請國民黨支持政府進行調查，也期盼相關人士能提供線索。

許立明將告吳子嘉誹謗

另外，高市副市長許立明昨天表示，美麗島電子報董事長吳子嘉前晚在政論節目中，指許「兼任高雄銀行常務董事，主導高銀放貸及包庇慶富公司，讓高銀不收回債權」，許除了嚴正駁斥無中生有、惡意抹黑，也指今天將提告誹謗，向吳求償一千萬元及登報道歉。

慶富十月又發不出薪水

慶富造船上月發不出八、九月份員工薪水，經高雄市勞工局調解籌錢支付，不料十月薪水又未發出，六十四名員工聯合再向勞工局申請調解，將於廿一日召開勞資爭議調解會。