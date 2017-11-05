盯南海情勢 太平島將添偵蒐設備

2017-11-05

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化對南海情勢的掌握及因應，資深官員透露，國安高層已要求相關單位，強化掌握南海海域各國船艦即時動態及偵蒐，做為政府國安高層在分析及策訂南海政策的依據。

大型海巡船艦也要裝設

資深官員並透露，國安局已經用專案經費的方式，補助海巡署執行「南沙海域船舶監控資訊偵蒐及後傳整合計畫」，將在南沙太平島及新式的大型海巡船艦上裝設相關偵蒐設備，預計在民國一○八年底可完成。

蔡政府自去年五二○執政後，對南海主權議題開始採取階段式的強化作為，蔡英文總統並宣示要將南沙太平島打造成南海的人道救援基地，並可做為南海的科研基地等，但資深政府官員說，要達成蔡總統所宣示的目標，必然要先確保太平島的防衛安全，只有太平島本身安全無虞，才能提供人道救援及國際科研領域的資源。

官員指出，政府已在各個部門規劃配套措施，在太平島的安全防衛部分，已經由國防部移撥多門一五五榴砲給海巡署，只要有具體的情資確認太平島周邊國家已在該國佔領的島礁上，部署射程可達太平島的新式大口徑火砲，政府就會將一五五榴砲前運到太平島，以達軍力相互平衡的目的。

另外，海巡署已經規劃興建四千噸級的新式海巡艦，未來在交艦後，即可輪流長駐太平島，艦上也將設有野戰醫院等級的醫療救護能量，屆時就體達成蔡總統人道救援基地的具體政策；而為了讓大型船艦可以安全靠泊在太平島碼頭，不必再像現在要錨泊在太平島外海，海巡署也已委託顧問公司進行相關工程強化的可行性評估。

官員表示，太平島目前是由海巡署官兵駐守，島上還有空軍第六基勤大隊太平分隊等單位進駐，官兵總人數不多，為了增進單位情誼，太平分隊日前於太平島與海巡署南沙指揮部聯合舉辦壘球競技友誼賽。

即時後傳台灣本島

官員指出，充分而且即時掌握南沙海域動態，才是因應南海情勢的關鍵，國安高層已經要求相關單位，要提出具體、有效、可行的方案，以提高對南沙海域各國船艦動態的偵蒐能量，並且還要即時後傳到台灣本島，讓國安高層做出最好的判斷及因應行動。