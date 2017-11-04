新聞分析》宋習會預測

2017-11-04

記者鄒景雯／特稿

今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議的蔡總統代表宋楚瑜，即將率團啟程前往越南峴港與會，期間如何與美國總統川普以及中共總書記兼中國國家主席習近平自然互動，應該是宋先生的基本功課。其中，由於兩岸關係的特殊性，宋習會不會、如何會？免不了屢屢成為國內政治話題，甚至被視為是雙方政府之間的溫度計，從而揣測不已。

宋楚瑜代表民進黨籍總統出席ＡＰＥＣ，這次是第二次。去年此時，他在秘魯利馬，與習近平的單獨對話，是採取「未公開」、「十分鐘」的自然互談模式，在這個基礎上，今年宋習二人將會如何應對進退，相信宋楚瑜個人絕對會有自我期許，也會嘗試與北京事前溝通。

要預測下週的宋習氣氛，可能要把中共十九大之後的發展，一併來考慮。第一個要看的，絕對是習近平在開幕式政治報告中的對台講法，在其「堅持『一國兩制』，推進祖國統一」的這一節中，所謂的「六個任何」，被形容得窮凶惡極，但究其實，不過就是「反獨」；更多的是「命運與共」、「血濃於水」、「兩岸一家親」、「率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇」、「將擴大兩岸經濟文化交流合作」，這些全是在「促統」。換言之，即使大權已經越過鄧小平、直指毛澤東，習近平依舊在軌道中運轉。

還有格外有趣的，這麼重要的報告，習近平最後總要呼喊：「只要包括港澳台同胞在內的全體中華兒女共擔民族大義，就一定能夠共創中華民族偉大復興」，這些老生必談，可見其政策基調，也可見其對台內涵。

之所以稱其有趣，是有段插曲。十九大閉幕後，有台灣人跑到中國去召開研討會，公開回應「我是台灣人，就是中國人」、「期待著中華民族偉大復興的那一天到來」。好死不死，國台辦主任張志軍在演講時，竟脫稿演出，對著台下說「希望在座的各位，都能活到中華民族復興的一天」。這現場的好不尷尬，不也道盡對於兩岸現實的理解。

按照以上的務實，這時若要給宋楚瑜算個命，鐵口直斷一下越南此行其與習近平往來的吉凶，恐怕不排除宋習會面從「未公開」走向「公開」的可能，如果以輕鬆聊天的方式進行，「時間」與「次數」或許可以更加不拘。唯有這麼做，習近平才能實踐其在今後五年的對台戰略。

當然，這是軟的一手。至於對台灣硬的一手，不勞習動手，下面多的是嘍囉會狠事幹絕。