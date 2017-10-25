冷眼集》王岐山的實質影響力

2017-10-25

記者鄒景雯／特稿

中共昨天公布了新一屆的中央委員會、中紀委委員會名單，中紀委書記王岐山不在名單之內，確定他將正式退出政治局常委會。不少人認為，王岐山的下一步究竟將出任新職，或者不帶正式職務裸退，恐怕都改變不了他將繼續在中南海擁有實質影響力的地位。

將王岐山做為觀察中國權力替嬗的指標，很早就是國際輿論的主流焦點，原因在於他自二○一二年底以來，高密度執行習近平打貪反腐的「代天巡狩」功能。是否打破「七上八下」慣例，在十九大一中續任常委的話題，議論經年，如今證實：習近平業已權力總攬，王岐山是不是待在常委會，不再是關鍵命題。

今後的王岐山，有兩個值得持續觀察的重點，首先，習近平會不會在明年給這位最親信的戰友安排國家副主席的職銜？這個位子不需要常委身分，具有象徵意義，同時可以對今後重大的人事與政策具有建議權；其次是讓王岐山完全裸退，沒有形式上的職務，但是其個人仍然可以與聞重大的人事與政策，並擁有發言權，類似中共早年領導集體中陳雲的角色。

對於台灣來說，為什麼要注意王岐山？除了認識中國這個強鄰所必須，最主要的是王岐山從出任中國的銀行行長，與大摩合作推動成立投資銀行，到廣東處理國有企業資不抵債事件，乃至副總理時期主管金融與商貿的長期資歷，所累積在經貿與對外關係上的能量。

事實上，在近年來，所有的重要外國訪賓到中國，例如季辛吉、國務卿提勒森、川普前首席策士巴農、甚至李顯龍亦是如此，要見習近平之前，幾乎一定要通過王岐山，由他先把醜話放在前面，或者習近平不見，最高到王岐山說了算，都展示了他的地位。這樣的功能，今後極可能持續發揮，那麼就很容易與台灣議題掛上鉤了。倘若如此，台灣就不能不清楚此人的能耐。

如果再將中國駐聯合國代表劉結一未來可望接掌國台辦主任，這項未來人事放在一起看，每當中國由外交體系主導對台工作時，強硬多半高於懷柔，這個時候，偏偏美國的當今政權，屢屢予人「交易」掛帥的印象，不論是政治或經貿領域，這是特別需要留意的。

稍微寬慰的是，混沌的日本政局因安倍取得延長首相任期的機會大增，在因應隨時變動的外部情勢中，或者可以給台灣添加若干籌碼，前提是我們要懂得牌理。