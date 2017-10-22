鄭麗君：法律明定追思「蔣公」很荒謬

2017-10-22

談「國立中正紀念堂管理處組織法」

〔記者鄭鴻達、楊明怡／台北報導〕針對「中正紀念堂」的轉型問題，文化部長鄭麗君昨於「台灣文化的重新定位與再出發」論壇中指出，民主時代還用法律明定人民要追思「蔣公」，是很荒謬的，需透過修法進行轉型正義，而「促進轉型正義條例」若能通過，將會是中正紀念堂轉型很好的依據。

促轉條例若通過 將是中正紀念堂轉型依據

由於「國立中正紀念堂管理處組織法」規定，中正紀念堂掌管「先總統蔣公紀念文物史料之蒐集、展覽、典藏、維護及管理」，其定位引發爭議。鄭麗君昨出席台灣北社主辦的論壇時，有民眾要求立即移除蔣介石銅像，鄭則回應，在民主時代還以法律明定一個組織，要人民追思「蔣公」，是很荒謬的，這部法律才是「最大的銅像」，所以要開大門、走大路修法。

她說，文化部二月即提出希望修法，並於七月提出社會討論計畫，包含成立資訊平台，讓人權受害歷史真相與史料上網，因威權統治迫害不分統獨及族群；其次，以審議式民主工作坊，深入理性溝通中正紀念堂為何、如何轉型；第三則是結合藝術策展方式，讓藝術家策展，邀請公眾參與思辨。

鄭麗君說，希望明年討論凝聚出共識後，據此提出修法草案，並在立法院等地舉辦公聽會，而立法院民進黨團的「促轉條例」版本，即有移除威權象徵的條文，能完成立法，中正紀念堂將能據此轉型，是很好的法律依據。